Cartoful elimină cearcănele

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Și cei mai frumoși ochi devin de nerecunoscut din cauza cearcănelor. Din cauza moștenirii genetice, a anemiei sau oboselii marcate, cercul violaceu de sub ochi ne îmbătrânește instantaneu. Folosite regulat, aplicațiile locale cu cartof ras, sub formă de comprese, dau strălucire ochilor și reduc edemele pleoapelor. Și arsurile solare superficiale ale pielii se vindecă prin tamponarea locului bolnav cu suc proaspăt de cartof. De asemenea, acesta mai poate fi folosit pentru furuncule, deoarece cataplasmele colectează puroiul la suprafața pielii.