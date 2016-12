Care sunt E-urile de care ar trebui să ne ferim

Cele mai multe dintre alimentele care se găsesc la ora actuală pe piață sunt pline de aditivi alimentari. E-urile se adaugă în diverse produse, pentru a le îmbunătăți aspectul, gustul sau pentru a le prelungi termenul de valabilitate. Specialiștii explică faptul că există două tipuri de E-uri: bune și foarte periculoase pentru sănătate, iar „E” reprezintă faptul că au fost testate minim șase ani și atestate la nivel european, informează Realitatea.net.Printre E-urile de care ar trebui să ne ferim se regăsesc:E 110, Cancerigen, îl găsești în dulciuri, prăjituri, budinci sucuriE 123, Cancerigen, interzis în SUA si Rusia, îl găsești în dulciuri, jeleuri, brânză topitaE 124, este toxic interzis în SUA și îl găsești în mezeluriE 127, provoacă cancer al tiroidei la animale, posibil și la om, și se găsește în alcool, înghețată, prăjituri, bomboane, sucuri răcoritoareE 128, este interzis in SUA si Australia, se găsește în carnea de hamburgeriE 211 posibil cancerigen, interzis in SUA, dar permis la noi se găsește în unele băuturi răcoritoareE 220/E 228 provoacă alergii și se găsește în carnea de hamburgeri, cartofi deshidratați, fructe confiate, prăjituri, bere, vin, oțet de vinE 249/E 252, posibil cancerigen, se găsește în mezeluri și alimente conservate prin sărare, brânzăE 621 - glutamat de sodiu , se găsește în supele instant concentrate, mezeluri, și unele condimente. Are efecte neurotoxice și poate provoca migrene și crampePe de altă parte, unele produse alimentare conțin și E-uri bune, cum ar fi:E 306 - tucoferol, sau Vitamina E, este un antioxidant natural care ajută la regenerarea celulelorE 407 - caragenanul, emulsifiant naturalE 322 - lecitina, un antioxidant natural întâlnit și în ciocolatăE 421 - manitolul de cofetărieE 300 - riboflavina sau Vitamina B2E 440 - acid ascorbic natural sau Vitamina C naturalăE 140 - clorofila, colorant natural folosit în cofetării, colorarea pastelor de dinți și cosmeticelor