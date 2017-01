Care sunt cele mai grave afecţiuni ale prezentului

Care sunt cele mai grave afecțiuni ale prezentului

250 de specialistii dermato-venerologie, ginecologie si chirurgie plastica s-au reunit la Bucuresti intr-un simpozion organizat de Solartium Group alaturi de Societatea Romana de Dermatologie si Societatea Romana de Ultrasonografie Obstetrica si Ginecologie.Simpozionul a fost prezidat de Prof. Univ. Dr. Calin Giurcaneanu si Prof. Univ. Dr. Radu Vladareanu, iar printre lectori s-au numarat Prof. Univ. Dr. Vlad Tica, Sef Lucr. Dr. Ana-Maria Oproiu, Sef Lucr. Dr. Simona Vladareanu, Dr. Alin Nicolescu.Manifestarea a avut un puternic caracter interdisciplinar, in care au fost dezbatute cele mai recente recomandari internationale de protocol terapeutic bazat pe dovezi stiintifice si noile metode de tratament ale unor afectiuni cu o rata de recidiva foarte mare precum acneea, infectiile vaginale sau cicatricile patologice. In cadrul simpozionului au mai fost abordate teme precum anemia si infectiile vaginale in sarcina si care sunt riscurile acestora asupra fatului.