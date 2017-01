Care sunt cauzele insomniei

Somnul este ceva care ar trebui sa vina in mod natural si nu indus de chimicale. Somniferele au efecte adverse negative ce includ dependenta psihica si fizica, somnolenta in timpul zilei, etc. Si cand te opresti din administrarea acestor sedative, vei avea insomnie cateva zile bune, ceea ce te va face sa te apuci din nou de luat pastile. Studiile arata ca terapia este o solutie mai buna, care nu va avea aceste efecte secundare neplacute.Nu te baga mai devreme in pat cu speranta ca pana la urma vei adormi la ora dorita. Iti vei prelungi insomniaEste gresit, deoarece cu cat mai mult timp petreci in pat seara de seara fara sa dormi, cu atat mai mult il vei asocia cu starea de alerta si nu cu cea de relaxare si odihna. Iti vei obisnui gresit corpul sa creada ca trebuie sa fie treaz cat sta in pat. Este foarte important sa te bagi in pat numai cand iti este somn. Petrecand mai putin timp in pat, nu vei mai fi frustrat ca nu poti sa adormi si vei asocia patul cu sentimente mai pozitive, scrie sfatulparintilor.ro.