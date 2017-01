Care sunt beneficiile vitaminei D

Vitaminele, susțin medicii, sunt acei compuși chimici care sunt esențiali în dezvoltarea osoasă sau neurologică. Printre acestea, Vitamina D favorizează mineralizarea oaselor prin facilitarea absorbției calciului și fosforului din intestin și a reabsorbției în rinichi. Totodată, stimulează creșterea și remodelarea osoasă, previne hipocalcemia și reglarea sistemului imunitar.„Vitamina D are un rol esențial în formarea oaselor și a bunei creșteri, asigurând transportul calciului și al fosforului către oase. Aceasta diminuează procesele inflamatorii și previne instalarea rahitismului.Cunoscută și sub numele de «vitamina soarelui», corpul nostru o poate produce când lumina soarelui atinge pielea iar razele ultraviolete B ale soarelui (UVB)sunt transformate pentru a produce vitamina D.De-a lungul timpului s-a considerat că deficitul sever de vitamina D are consecințe doar asupra sănătății oaselor, însă cercetări recente sugerează că forme mai puțin severe ale carenței de vitamina D sunt destul de comune și cresc riscul de osteoporoza și alte probleme de sănătate, cum ar fi hipertensiunea arterială, tuberculoza, cancerul, scleroza multiplă, depresia, boli autoimune, durerea cronică și boli ale dinților (peridontoza)”, explică dr. Gherghina Rizea, medic primar medicină de familie.Deficitul de vitamina D se manifestă prin lipsa poftei de mâncare, pierderea în greutate, tulburări de somn și diaree.