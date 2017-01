Care sunt beneficiile alăptării la sân

Alimentația la sân este cea mai bună modalitate de a asigura nutrienții necesari nou-născuților. Alimentația la sân până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia, după diversificarea alimentației, până la vârsta de 2 ani este considerată cea mai puternică armă împotriva bolilor grave precum anemia sau bolile cardio-vasculare.Beneficiile alimentației la sân pentru copil asigură o creștere fizică și psihică echilibrată, iar acest moment fundamentează legătura dintre mamă și copil, reducând tulburările emoționale de adaptare a copilului în adolescență.Pe lângă acestea, medicul Loti Popescu, coordonator DSP Constanța, ne explică ce alte efecte pozitive are alăptarea naturală asupra bebelușului: „Alăptarea protejează copilul de infecții microbiene, virotice și fungice și reduce severitatea desfășurării lor, reduce riscul enterocolitei necrozante și a retinopatiei la prematuri, reduce riscul diabetului zaharat de tip I și tip II (mai ales alăptarea exclusivă 6 luni), reduce riscul obezității și al hipercolesterolemiei, previne malnutriția, reduce riscul anemiei feriprive, reduce riscul dezvoltării limfomului, leucemiei, bolii Hodgkin, ale bolilor intestinale cronice (boala Crohn, colita ulceroasă, celiachie) în copilărie și a bolilor cardio-vasculare din perioada de adult, reduce riscul morții subite, reduce riscul alergiei și al astmului bronșic dacă alăptarea durează cel puțin 4 luni, favorizează dezvoltarea mușchilor feței, a dentiției și a vorbirii, asigură o dezvoltare cerebrală, cognitivă și vizuală optimă”.Cum ard caloriile în plusAlăptarea la sân arde caloriile în plus, ajutând mama să piardă kilogramele acumulate în timpul sarcinii. După naștere, majoritatea femeilor își propun să adopte o dietă sănătoasă, dar și să piardă kilogramele în plus. În plus, în primele săptămâni după naștere, stimularea sânilor prin alăptare determină restabilirea dimensiunii originale a uterului și previne hemoragiile postpartum.„Nu trebuie să neglijăm beneficiile pe care alăptarea le are asupra mamei, care de altfel are un rol foarte important în împlinirea feminității și dezvoltarea instinctelor materne. Pe lângă faptul că este mult mai comodă și mai puțin obositoare, în anumite cazuri, ca de pildă în cazul unei mame diabetice, alăptarea aduce necesarul de insulină. Când alăptezi, nu ai nevoie să sterilizezi biberoane sau suzete. Laptele matern preluat direct de la sân este întotdeauna curat și steril, proaspăt și la temperatura optimă”, mai explică dr. Loti Popescu.Dezavantajele alimentației artificialeChiar dacă pe piață se găsesc în prezent destul de multe formule de lapte praf care să asigure necesarul de substanțe nutritive pentru o bună creștere, anticorpii atât de importanți din laptele matern nu se găsesc în formulele de lapte din comerț. Acest lucru înseamnă că laptele artificial nu poate proteja copilul de infecții sau boli.„Laptele din comerț este mai greu digerabil, nu conține substanțe biologice, crește riscul diabetului zaharat, iar prepararea inadecvată crește riscul malnutriției și al infecțiilor. În plus, utilizarea biberonului poate crea diferite probleme dentare”, explică dr. Loti Popescu.