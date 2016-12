Cardurile de sănătate intră la testare

Pana in acest moment, 11, 5 milioane de asigurati si-au primit cardurile de sanatate. Dr. Vasile Ciurchea, presedintele Casei Nationale de Sanatate, preconizeaza ca din 25 noiembrie sa inceapa testarea cardului de sanatate, iar de la 1 ianuarie, implementarea obligatorie a acestuia pentru tot sistemul de sanatate.„Intentionam ca pe 25 decembrie sa declansam intrarea cardului in productia asistata, adica folosirea acestuia. Sigur ca funtioneaza in paralel cu actualul sistem, pentru a nu-i crea pacientului nicio disfunctionalitate, dar trebuie sa stim cum reactioneaza sistemul in momentul in care sunt folosite foarte multe carduri o data”, a explicat presedintele CNAS.