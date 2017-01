Cardiacii, trimişi la Bucureşti. Nimănui nu-i pasă că pot muri pe drum!

Viețile bolnavilor de inimă, puse în pericol

Cardiacii, trimiși la București. Nimănui nu-i pasă că pot muri pe drum!

În anul de grație 2017, când medicina și știința au ajuns la un nivel de neimaginat în întreaga lume, cel mai mare spital al județului Constanța nu poate trata afecțiuni uzuale, dar de o gravitate mare. Inclusiv în spitale din România se fac transplanturi de inimă, se salvează vieți prin cele mai noi tehnologii, însă, la Constanța, un infarct este cu mult peste posibilitățile și puterile spitalului. Incompetență, nepăsare, interese meschine? Ce mai contează, atâta timp cât, anual, sute de constănțeni mor din cauza unor afecțiuni cardiologice, în lipsa unor intervenții adecvate, iar alte mii se salvează doar ajungând la timp în spitale din alte orașe din țară.Constănțenii cu probleme cardiace grave, infarct sau alte urgențe, care necesită implantarea unui stent, sunt trimiși la București, deoarece în Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nu pot be-neficia de această intervenție. Doar o mică parte dintre bolnavi beneficiază de gratuitate, în cadrul Programului național de infarct, iar singurul loc în care se fac astfel de intervenții este clinica privată Cardiolife, care are sediul - culmea! - chiar în incinta Spitalului Județean Constanța. Însă, din păcate pentru bolnavi, clinica privată nu oferă aceste servicii decât de luni până joi, așa că pacienții care au ghinionul să sufere un infarct în week-end sau de sărbători sunt trimiși în Capitală, cu ambulanța sau cu elicopterul SMURD, în funcție de starea de gravitate.Medicii cardiologi constănțeni sunt indignați de faptul că în tot județul nu se poate efectua acest serviciu medical 24 de ore din 24 și să fie accesibil tuturor, pentru a evita deplasările, care repre-zintă timp pierdut, în consecință, un risc pentru recuperarea pacienților. „Pentru urgențele SCJU, intervențiile care se fac la Cardiolife sunt decontate de spital. Nu se decontează cazurile care nu reprezintă urgențe sau care vin la cerere. Noi suntem în spital în cadrul unui contract de concesiune a serviciilor cu spitalul. Prestăm servicii pentru spital și noi nu putem contracta independent Casa de Asigurări, aceasta este treaba spitalului. Programul clinicii este de luni până joi, iar în celelalte zile, pacienții sunt trimiși la București, pentru că spitalul nu poate acoperi deocamdată costurile. Spitalul primește finanțare doar pentru un anumit număr de pacienți. Anul acesta, se speră să se crească această finanțare. Până acum trei ani, toți pacienții erau trimiși la București, iar de trei ani, mai sunt trimiși aproximativ o treime. În Constanța, domeniul cardio-logiei nu este perfect, dar s-au făcut progrese”, a declarat dr. Bogdan Mut, medic cardiolog, reprezentant Cardiolife.Transportarea paciențiilor la București presupune un risc pentru viața lor, pentru că în aceste situații trebuie să se intervină cât mai repede. Cu alte cuvinte, viața lor depinde de protocoale și de timpul care se pierde pe drum.„Ca să fie duși până la București, se pierd ore întregi! În aceste situații, trebuie să se lucreze la minut, cu cât ești mai aproape de debut, cu atât șansa de salvare este mai mare. Nu se poate ca în tot județul, în toată Dobrogea, să nu se poată face, zi de zi și noapte de noapte, coronarografii, să se pună un stent. Este inacceptabil. Mor oamenii cu zile, dar dacă sunt operați la timp, sunt ca și noi. Până e luat pacientul, până este anunțat, până vine SMURD-ul, durează. Dar ce te faci când sunt condiții meteo nefavorabile? De curând, a fost închisă autostrada, din cauza zăpezii, elicop-terele nu puteau să zboare, ce te faci într-o situație ca asta? La Constanța ar trebui, obligatoriu, să lucreze non-stop coronarografia și să se implanteze stent etc., deoarece se pot salva foarte mulți oameni”, a declarat dr. Ionel Oțel, medic cardiolog.Chiar dacă SCJU are angiograf, acesta este folosit pentru cercetare. Cu ani în urmă, sub fosta conducerea a SCJU, s-a decis externalizarea servi-ciului de cardiologie. Fiind privat, există această limitare a accesului pacienților la tratament. Astfel, doar pacienții care se încadrează în Programul național de infarct beneficiază de gratuitate a procedurilor în raport cu clinica privată ce își are sediul în spital. „Potrivit protocolului, intervenția ar trebui să se facă în cel mult două ore de la debutul infarctului, ca să se poată salva cât mai mult din mușchiul cardiac, deci trebuie să se intervină cât mai repede. În Constanța, această problemă persistă de ani de zile. Accesul la coronarografie ar trebui să fie cât mai larg. Problema nu este achiziția aparatului, ci lipsa medicilor calificați să facă astfel de intervenții. Cardiologul intervenționist trebuie să facă o spe-cializare ce durează doi ani, în centre speciale din afara Constanței, implică costuri mari, iar medicul trebui să se deplaseze și să stea acolo pe tot parcursul cursurilor. Constanța dă încă o dată dovadă că are alte priorități decât sănătatea. Am obosit trimițând pacienți la București. Marea dramă a bolnavilor este că nu pot beneficia de serviciile medicale necesare în sistem de stat și, probabil, această problemă se va rezolva tot prin intermediul unui spital privat, însă care să lucreze în contract cu CJAS”, a declarat dr. Florian Stoian, specialist cardiolog.Dr. Cătălin Grasa, managerul SCJU, a declarat: „Încercăm să găsim o formulă, să avem mai multe fonduri, pentru a acoperi cât mai mulți pacienți. Marea problemă este că nu există un medic în spital, care să facă aceste intervenții”.Pe de altă parte, președintele Con-siliului Județean, Marius Horia Țuțuianu, contactat prin telefon, a recunoscut că această problemă este „cu adevărat importantă”, că este un „subiect sensibil” și că „se vor lua măsuri”: „Voi solicita ca managerul spitalului, dr. Cătălin Grasa, să îmi expună soluțiile posibile pentru această problemă și în scurt timp să se poată face aceste intervenții în spital, în regim de stat 100%, fără ca pacienții să mai fie nevoiți să apeleze la clinicile private”.