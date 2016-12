Cârceii trădează lipsa de calciu şi magneziu din organism

Cârceii trădează lipsa de calciu și magneziu din organism

Fiecare dintre noi am fost chinuiți, măcar o dată, de insupor-tabilii cârcei. Durere atroce, aproape insuportabilă, ce nu se lasă dusă prea repede. Cârceii, denumiți în termeni medicali crampe musculare, sunt contracții involuntare și dureroase ale muș-chilor. Pot apărea oricând și pot provoca un disconfort accentuat. O crampă musculară apare brusc, astfel, mușchiul este puternic contractat și se relaxează cu mare dificultate. Durerea este bruscă, un spasm puternic, iar senzația de mușchi încordat apare instantaneu. De asemenea, inflamarea țesutului muscular poate fi vizibilă sau poate fi resimțită sub piele. Potrivit sfatulmedicului.ro, de obicei, crampele musculare se manifestă la nivelul mușchilor de la picioare după exerciții fizice sau efort muscular intens fără încăl-zire, asociate cu deshidratarea. Utilizarea continuă a unei grupe de mușchi în timpul acțiunii de a scrie poate provoca crampe la nivelul mâinii și a degetelor (crampa scriitorului). Alte cauze pot include disfuncții sau probleme circulatorii sau ale nervilor. Totodată, acest simptom este deseori provocat de lipsa de calciu, magneziu, potasiu și poate rezulta dintr-un dezechilibru electrolitic. O altă cauză ar putea fi lipsa de hesperidină (bioflavonoid denumit vitamina P - antioxidant care contribuie la funcționarea normală a vaselor sangvine). Această substanță este întâlnită în mod natural în compoziția unor nutrienți în asociere cu vitamina C. Bioflavonoidele de tipul: flavonoidelor, citrinului, quercetinei, etc. sunt esențiale pentru tratarea crampelor membrelor inferioare care se declanșează pe timpul nopții. Alte cauze pot fi legate de oboseală musculară, deshidratare, sarcină; caniculă, activitate fizică deficitară sau intensă, menținerea poziției stând în picioare sau culcat pentru perioade îndelungate de timp. Masaj pentru atenuarea durerii În primul rând, crampele sunt ameliorate prin masarea zonei dure-roase. De asemenea, este nevoie să menținem nivelul adecvat de hidratare. După fiecare exercițiu fizic se recomandă să consumăm apă în care să adăugăm o cantitate redusă de zahăr și sare. Multe femei acuză cârcei la nivelul picioarelor în tipul sarcinii. În acest caz, este suficient masajul blând al picioarelor și menținerea lor puțin mai sus decât trunchiul. Medicii indică streching-ul ori exercițiile de flexibilitate înainte de orice activitate fizică intensă. Remedii naturiste Este bine să consumăm un amestec format din două linguri de oțet de mere și o linguriță de miere, într-un pahar de apă caldă. Oțetul de mere este bogat în potasiu. Trebuie să bem cât mai multe lichide. Zilnic trebuie să consumăm minimum doi litri de lichide. Gheața poate reduce inflamațiile musculare dacă durerea a fost provocată de căldură. Recomandat este și ananasul deoarece conține o enzimă numită bromelaină, care contribuie la refacerea țesuturilor lezate, ameliorând crampa musculară. Dacă preferați tratamentele naturiste, sfărâmați patru coji de ou și amestecați-le cu zeama de la două lămâi. Lăsați-le la macerat timp de trei zile. Adăugați miere după gust. Două linguri din acest amestec ne oferă necesarul de calciu zilnic.