Căpăţână, printre cei mai săraci directori de spitale

Căpățână, printre cei mai săraci directori de spitale

Un top al salariilor încasate de managerii spitalelor din România, realizat de Econtext, îl plasează pe dr. Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pe locul 17 din 20.Managerul celei mai mari unități sanitare din județul nostru are un salariu de 3.805 lei. Mai puțin decât acesta încasează, lună de lună, Tudor Simionescu, managerul Institutului Inimii Cluj-Napoca, care are 2.920 lei, Horia Lăzărescu, managerul Institutului de Balneologie, care are un salariu de 2.424 lei și Gheorghe Noditi, managerul Spitalului Județean Timișoara, cu 2.298 lei.În schimb, în fruntea clasamentului se află Monica Boer, directorul Spitalului Obregia (10.903 lei), Cătălin Cîrstoiu, directorul Spitalului Universitar București (9.336 lei) și Cristiana Ciortea, aflată în fruntea Spitalului Județean Cluj-Napoca (9.278 lei).