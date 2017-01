Când vorbim de retard mintal?

Ştire online publicată Marţi, 06 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Retardul mental implică limitări semnificative ale funcționării intelectuale, care implică arii cum ar fi: capacitatea de a avea grijă de tine, comunicare, siguranță și sănătate, muncă și preocupări. Pentru a fi diagnosticată, ea trebuie să apară înainte de vârsta de 18 ani. Criteriul de baza rămâne un scor de IQ sub 70. Însă, testele pot fi uneori dificil de aplicat, sau, mai ales în cazul celor cu probleme mai grave, greu de administrat. Ca atare, rezultatele pot fi de multe ori discutabile. Între 50-55 până la aproximativ 70 avem un retard mental ușor (peste 85% din persoanele cu retard intră în această categorie). Acești copii dezvoltă capacități de comunicare și socializare ca și ceilalți copii, și în același timp cu ei. IQ între 35-40 către 50-55 - retard moderat Între 35-40 către 50-55 avem un retard moderat. Cam 10% dintre copiii cu retard intră în această categorie. Au abilitatea de a învăța să vorbească și să comunice, dar le este greu să învețe convențiile sociale. Uneori pot să aibă probleme de coordonare motorie. IQ între 20-25 către 35-40 - retard sever Între 20-25 până la 35-40 avem un retard sever. Cam 4% din copiii cu retard mental intră în această categorie. Înainte de 5 ani, se observă deja coordonare motorie deficitară și de vorbire. În școli speciale, ei pot fi învățați să vorbească și noți-uni de igienă elementară. Sub supervizare, pot face lucruri simple. IQ sub 20-25 - retard profund Sub 20-25 avem un retard profund. Reprezintă mai puțin de 1% din categoria copiilor cu retard mental. Copiii prezintă un handicap sever în comportamente, diformități fizice și anormalități în creștere. Au nevoie de îngrijire continuă.