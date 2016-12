Când vor fi obligaţi pacienţii asiguraţi să meargă la medic

Când vor fi obligați pacienții asigurați să meargă la medic

Începând din toamna acestui an, românii ar putea fi obligați să meargă măcar o dată pe an la medic, în caz contrar fiind pasibili de sancțiuni.“Va fi una din obligațiile pacientului sa mearga periodic la consult. Anul trecut și acum în pachetul de bază am introdus acea prevedere ca până la 39 de ani să mearga la medicul de familie pentru acea riscogramă prin care descoperă anumite boli în stadii incipiente. Dupa 40 de ani consultul este obligatoriu odata pe an. E adevărat ca nepunând constrângeri doar cei care într-adevăr au grijă s-au dus”, a afirmat Nicolae Banicioiu la Adevarul Live.