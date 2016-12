Când vom avea dosare electronice de sănătate

Proiectul Dosarul Electronic de Sanatate (DES) se afla in etapa finala de implementare, etapa in care medicilor si populatiei "li s-a oferit posibilitatea accesului in sistemul informatic al DES", potrivit unui comunicat de presa CNAS.In acest timp, DES a fost accesat de peste trei mii de medici si de peste 50 de spitale. Pacientii isi vor putea verifica online propriul dosar, iar medicii vor putea vizualiza dosarul pacientului numai cu acordul acestuia, orice modificare sau accesare aparuta in orice sectiune fiind insotita de data, ora si parafa doctorului care a operat modificari sau a accesat dosarul, potrivit paginamedicala.ro.