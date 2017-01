CÂND VA SCĂPA CONSTANŢA DE MAIDANEZI? Constănţenii atacaţi de câini trimişi la plimbare de doctori

4

dar numai Ionut a fost omorat?

In Constanta a fost omorata o fetita. In Craiova alt Baietel. In Bucuresti un batrin, ambsadaroul Japoniei, o femeie in putere, o boschetara beata etc... In Iasi o batrina (in gradinile din jurul orasului), in Dambovita o batrina pe ulita satului etc. Pe drumul spre Medgidia un barbat de aprox. 50 de ani a fost gasit mincat de caini. Si mutle alte cazuri pe care medicii le ascund... Plus mii de oameni saptaminal, muscati in toata tara... Nu va da de gandit tot acest tablou? Si pentru ce toate astea? Ca o mina de profitori sa adune averi uriase, fara impozite. Si cativa(cateva) zoofili/e sa poata sa-si afiseze gusturile legal. Nu e cam mult? (Olgura, pun pariu ca nu esti maritata sau barbatul tau te vinde cui nimereste... Ti-ai gasit implinirea in ceva moale si blanos, nu? Foarte bine, dar tine-l acasa! Sau tu vrei s-o faci pe strazi, cu mai multi odata?)