Când va fi redusă aglomeraţia de pe secţia de oncologie

Când va fi redusă aglomerația de pe secția de oncologie

Secția de oncologie medicală a Spitalului Județean Constanța este supraaglomerată de pacienți care așteaptă să fie consultați de un singur medic. Și cum numărul bolnavilor de cancer crește de la un an la altul, conducerea instituției a decis să ceară către Ministerul Sănătății aprobarea unui nou post de oncolog.„Odată cu plecarea vechiului șef de secție, în prezent, pacienții sunt consultați și monitorizați doar de un singur medic. Am cerut însă către minister să organizăm concurs, iar acesta a fost ocupat de un specialist care își va începe activitatea în perioada următoare. Suntem conștienți că situația este mult mai delicată la oncologie, pentru bolnavi, dar am convingerea că situația se va schimba și că nu vor mai aștepta mai mult decât este necesar”, a explicat dr. Cătălin Grasa, director de cercetare medicală în cadrul Spitalului Județean Constanța.