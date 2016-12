Când va fi gata pachetul de servicii medicale de bază

Noul pachet de servicii medicale de baza in sanatate urmeaza sa intre in vigoare la 1 mai si nu la 1 aprilie, asa cum era stabilit, ne-au declarat reprezentantii Ministerului Sanatatii. Proiectul referitor la pachetul de baza in sanatate a fost prezentat pentru prima data la inceputul lunii octombrie 2013, dar in prezent se afla in dezbatere publica o varianta publicata pe site-ul ministerului la sfarsitul lunii februarie.