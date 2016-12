Când va fi gata legea vaccinării

Ministrul Nicolae Banicioiu a declarat ca Ministerului Sanatatii (MS) este aproape de finalizarea proiectului legii vaccinarii, document care va ramane in dezbatere publica atat cat va fi necesar.Ministrul Sanatatii declara, la jumatatea lunii aprilie, ca se lucreaza la o lege a vaccinarii avand ca model legislatia din mai multe tari europene, intrucat exista o campanie foarte agresiva impotriva imunizarii, crescand opozitia parintilor la vaccinare. Acoperirea vaccinala in Romania este sub nivelul recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, de 95%, pentru boli precum difterie, tetanos, rujeola, rubeola, oreion si hepatita B, in principal din cauza refuzului vaccinarii. Astfel, conform datelor Centrului National de Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din 2014, rata medie de acoperire vaccinala este de 69,4% pentru vaccinul DTP4 (patru doze de vaccin impotriva difteriei, tetanosului si pertusis), pentru vaccinul contra rubeolei, rujeolei si oreionului este de 75,%, iar pentru hepatita B este de 91,3%.