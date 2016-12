Când va analiza coaliţia Legea Sănătăţii

Când va analiza coaliția Legea Sănătății

În coaliția de guvernare s-a stabilit discutarea pe fond a proiectului de lege a sănătății peste două săptămâni, a declarat astăzi ministrul Mediului, Laszlo Borbely.„Deci nu am discutat pe fond, încă, în Coaliție, pe legea Sănătății. Vom reveni peste două săptămâni cu o discuție pe fond”, a spus vicepreședintele UDMR, întrebat dacă Uniunea își menține reticențele față de noul proiect de lege a sănătății.Lazlo Borbely a mai precizat că nu s-a luat încă, în discuție, asumarea răspunderii Guvernului ca modalitate de promovare a legii. „Nu am discutat acest lucru, am discutat doar despre ceea ce trebuie analizat la această lege, fiind o lege cadru și vom ține cont, probabil, și de punctul de vedere al FMI”, a menționat ministrul Mediului.