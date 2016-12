Când va ajunge vaccinul anti-TBC la direcţiile de sănătate

Când va ajunge vaccinul anti-TBC la direcțiile de sănătate

Dozele de vaccin necesare pentru prevenirea tubercu-lozei vor fi distribuite direc-țiilor de sănătate publică din țară începând de săptămâna viitoare. Dr. Alexandru Rafila, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a decla-rat că în toată țara există un deficit de vaccin anti-TBC.„Deficitul este uniform, la nivel național, pentru că vaccinul care a fost cumpărat anul trecut nu mai este în termenul de valabilitate la ora ac-tuală. Noi am descoperit această situație la minister, am organizat achiziția de vaccinuri și am finalizat-o. De ce nu s-a făcut încă din luna februarie, când exista prevedere bugetară pentru această achiziție, e un lucru pentru care deocamdată eu nu am răspuns“, a ținut să precizeze dr. Rafila.Potrivit secretarului de stat, lipsa vaccinului antituberculos ar fi putut fi evitată dacă achiziția de vaccin BCG s-ar fi organizat la timp.