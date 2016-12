Când trebuie să poarte copiii un aparat dentar

Deși vizita la medic poate reprezenta un moment stresant, atât pentru părinți, dar mai ales pentru copii, ea nu trebuie să aibă loc doar atunci când cel mic se îmbolnăvește. Medicii spun că pentru a evita traumele legate intervenția medicală, de orice natură ar fi ea, poate fi evitată dacă un copil este familiarizat cu doctorul ca fiind o persoană care nu îi face rău. „Prima vizită la medic în gene-ral trebuie să aibă loc la o vârstă foarte mică. Adică undeva pe la 4 ani, părinții trebuie să aducă copilul în cabinet și să stăm de vorbă. Acesta este momentul în care eu îi fac cunoștință cu scaunul de stomatologie, cu lumina de la lampa de lucru, cu aparatura, în așa fel încât să îi ofer tot confortul psihologic. Cu alte cuvinte, copilul trebuie să se simtă în siguranță și să aibă încredere în medic. Însă consultul la 4 ani nu se face doar pentru asta, ci și din cauza faptului că atunci apar primele semne de creștere a maxilarului și, tot atunci, pot interveni și primele anomalii. Acest proces se numește diastemizare fiziologică și în acest moment urmărim dacă între dinții de lapte apar niște spații, semn că dezvoltarea este normală. În cazul în care ele întârzie să apară, înseamnă că automat este vorba despre o anomalie și atunci intervenim”, explică dr. Florentina Tudor, medic dentist.Una dintre anomaliile dentare care poate crea nu doar disconfort, ci și o dantură strâmbă este înghe-suirea dinților. Medicul spune că ea poate apărea în jurul vârstei de 6-7 ani, dacă maxilarul nu este suficient dezvoltat pentru a susține toți dinții. „Dacă suportul osos este prea mic pentru dinții permanenți tineri, atunci apar aceste anomalii, iar dantura devine strâmbă, inestetică și poate crea și alte probleme, dinții se pot caria mult mai repede. Însă și în această situație există o rezolvare: trimitem pacientul la medicul ortodont pentru a i se crea un aparat dentar care să îi rezolve problemele. Eu le explic părinților că în acest caz, rezultatele nu se văd peste noapte, însă ele sunt foarte bune”, spune medicul. Din păcate, există și situații în care acest tip de anomalii sunt extrem de agresive și recidivează, chiar dacă pacientul a purtat aparat dentar. Soluția este ca el să poarte pentru mai mult timp aparate readaptate permanent.Chiar dacă generații de-a rân-dul ne-am scos „dinții de lapte” acasă, cu ața, medicul spune că „obiceiul” nu este neapărat unul sănătos, mai ales că dintele este scos abia după ce se mișcă foarte tare.„Știm cu toții că generații întregi și-au scos dinții acasă, după acest model. Pot spune însă, că metoda nu este corectă pentru că le poate deforma maxilarul copiilor pentru că dinții sunt scoși fie prea devreme, fie foarte târziu. Copiilor care ajung în cabinetul meu le spun tot timpul să se joace cu limba peste bolta palatină pentru că încă este moale și astfel dinții să crească și să se așeze cum trebuie. De fapt, asta înseamnă profilaxie, să vină copilul în cabinet și să i se explice toate lucrurile pe înțelesul lui. Am spus-o în repetate rânduri că doar așa câștigi un pacient. Odată creată o relație prin care el primește in-formații corecte, utile și la mo-mentul potrivit, nu mai este nevoie să treacă prin trauma unui tratament dureros sau chiar a unei intervenții, pentru că își tratează problemele din primul stadiu. Și mai am o deviză: «să se știe că am trecut prin gura pacientului, dar să nu se și vadă acest lucru»”, completează dr. Florentina Tudor.