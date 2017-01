Când trebuie să ne îngrijoreze picioarele umflate. Tromboza venoasă: diagnostic şi tratament

Când trebuie să ne îngrijoreze picioarele umflate. Tromboza venoasă: diagnostic și tratament

Tromboza venoasă, incluzând tromboza venoasă profundă și embolia pulmonară, are o incidență anuală de aproximativ 1 la 1.000 adulți. Incidența crește brusc, după vârsta de 45 de ani și este ușor mai mare la bărbați decât la femei.Tromboza venoasă profundă se referă la blocarea circulației venoase de către un cheag. Afecțiunea poate apărea la fumători, la persoanele cu vârsta peste 60 de ani, precum și la persoanele cu antecedente. Formarea cheagului de sânge poate avea mai multe cauze: insuficiență cardiacă sau respiratorie, infarct miocardic, intervenții chirurgicale majore, fracturi, accident vascular cerebral, varice, obezitate.„Leziunea peretelui venos poate fi cauzată de: intervenții ortopedice, fracturi la șold sau la picior, catetere venoase centrale. O altă cauză a trombozei venoase este și hipercoagulabilitatea sângelui, ce poate să apară în timpul sarcinii sau post-partum, în neoplazii, afecțuni mielo-proliferative ori infecții acute severe. Trombofilia ereditară sau dobândită (probleme de coagulare) apare din cauza unei imobilizări prelungite, mai mult de trei zile, precum și a anumitor medicamente: contraceptivele orale sau terapia de sub-stituție hormonală, sindromul nefrotic, hormonoterapie, chimioterapie sau radioterapia”, explică dr. Alina Oprescu, cardiolog.Este important ca pacienții să se adreseze medicului specialist în cazul apariției următoarelor simptome: durere pe traiectul venos, sensibilitate sau tensiune la nivelul gambei, tumefierea unilaterală a piciorului cu căldură și eritem, durere la flexia dorsală a piciorului, umflarea venelor superficiale, aspect cianotic al membrului afectat.„Există anumite afecțiuni ce se manifestă asemănător cu tromboza venoasă pro-fundă și uneori pot crea confuzie: chistul Baker, sindromul post-trombotic, venele varicoase, edemele din insuficiența cardiacă sau renală, ischemia acută periferică, tumori, hematoame, traumatisme musculare etc. Analizele care pot fi efectuate pentru a confirma diagnosticul de tromboză venoasă profundă sunt: analize de sânge specifice, ecografie Doppler venoasă, computer tomografie venoasă, RMN venos, venografie, analize pentru depistarea trombofiliei”, detaliază medicul specialist.Tratamentul poate preveni decesulTratamentul pacienților cu tromboză venoasă cronică are ca scop principal prevenția morții prin embolie pulmonară. De asemenea, se urmărește ameliorarea simptomelor la nivelul membrului afectat și prevenția apariției sindromului post-trombotic.„Tratamentul inițial este axat pe administrarea unui derivat de heparină, în asociație cu un antagonist de vitamina K. Tratamentul cronic al afecțiunii constă în administrarea de antagoniști de vitamina K, însă medicul specialist va ajusta tratamentul, precum și perioada de administrarea în funcție de gradul de severitate”, mai spune medicul cardiolog.