Când trebuie consultat, neapărat, oftalmologul

Ştire online publicată Vineri, 29 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Contăm pe ochii noștri și îi punem la muncă fără menajamente. Peste 90% dintre percepțiile senzoriale ne parvin prin intermediul ochiului. Abia în momentul când nu mai funcționează așa cum eram obișnuiți, ne dăm seama cât de puțin ne-am ocupat de ei. Iată ce ne recomandă specialiștii.Mai dăunător decât soarele și smogul estival este lucrul la computer. Deficiențele stratului de ozon, soarele, aerul condiționat, clorul din bazinele de înot, alergenii și praful nu le fac deloc bine ochilor. Dacă tot am venit pe litoral, de ce să facem baie la piscină și nu în mare?„Una din neplăcerile cele mai frecvente este senzația de uscăciune a ochilor, după ce fixăm ore întregi privirea pe ecranul computerului. Atunci când privim cu maximă concentrare într-un punct, pleoapele încetează să se miște, iar astfel corneea nu mai este umezită suficient. Ca o consecință apare congestionarea ochilor, acea senzație de arsură sau de corp străin.Se recomandă lacrimi artificiale, ochelari de protecție, cu sau fără dioptrii, dar cel mai bine ar fi pauză la intervale de o oră. Spectrul optic al multor ecrane este deținut de lumina albastră, responsabilă de prejudicierea vederii. Pentru a putea să funcționeze, celulele fotoreceptoare au nevoie de vitamina A și betacaroten, prezente din abundență în morcovi și caise și recomandate în special celor cu hipermetropie, ochelari notați cu +. Pentru a mări capacitatea de adaptare la lumină și la întuneric, se recomandă curele de afine sau mure, și în special purtătorilor de ochelari de miopie, notați cu -. Pentru îmbunătățirea vederii culorilor și claritatea imaginii, se recomandă consum de legume verzi: spanac, ștevie, broccoli, rucola. Acizii grași Omega 3 din peștii marini, uleiul de in și nucă înstăresc structura retinei și sporesc acuitatea vizuală. Se recomandă în special celor cu degenerescență maculară legată de vârstă, de consumat și sub formă de tablete după vârsta de 50 ani, fiind principala cauză de orbire la cei peste 65 ani, în lipsa altor afecțiuni oculare”, a precizat dr. Farah Constantin, medic primar oftalmolog, Alfa Oculus Medical.Simptomele afecțiunilor oftalmologiceCând nu vedeți clar obiectele la distanță, vorbim despre miopie. Când nu vedeți clar nici la distanță, nici de aproape, aveți dificultăți la citit, atunci e vorba de hipermetropie. Când vedeți literele aplecate sau confundați literele O cu G, E cu F și N cu M, atunci e astigmatism. Dacă aveți dureri oculare, cefalee, tulburări de vedere, antecedente în familie, vorbim despre glaucom. Când pierdeți brusc vederea sau vedeți ca printr-o perdea, este vorba despre dezlipire de retină.„Scăderea progresivă a vederii, atât pentru aproape, cât și pentru distanță, fotofobie, înseamnă cataractă. Când în câmpul vizual apare senzația de muște zburătoare, care se plimbă o dată cu mișcările globului ocular, atunci vorbim de degenerescențe vitreene.Depistarea la timp a afecțiunilor retiniene poate reduce riscul de pierdere a vederii în caz de: obstrucții ale vaselor retiniene, hemoragii din diabet și alte boli retiniene, degenerescență maculară legată de vârstă, acumulare de lichid subretinian, tu-mori retiniene și corp străin intraocular. La sugari de 6 luni și la copii de 3 ani, trebuie făcut un control oftal-mologic dacă cel mic strânge dintr-un ochi sau îl închide, ține lucrurile aproape de ochi sau stă aproape de televizor, se uită cu capul într-o parte, îi fuge un ochi sau ambii spre interior sau exterior, se freacă mereu la ochi sau când e vorba de o naștere prematură”, a mai precizat medicul.