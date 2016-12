Când suportă părinţii, din buzunarul propriu, analizele pentru grădiniţă sau creşă

Când suportă părinții, din buzunarul propriu, analizele pentru grădiniță sau creșă

A venit vremea ca micuțul dumneavoastră să meargă la creșă sau la grădiniță? Lista de cumpărături pentru hăinuțe și jucării este gata? Ce mai lipsește, v-ați întreba. Analizele medicale și avizul epidemiologic, acte medicale care dau „verde" la înscriere și fără de care niciun copil nu poate ajunge în colectivitate.Aceste măsuri medicale sunt necesare pentru această vârstă fragedă, deoarece sistemul imunitar al copiilor este în schimbare, iar în lipsa anticorpilor, bolile se transmit rapid în colectivitate și afectează viața micuților și a părinților.Pe lista investigațiilor recomandate de medicul de familie părinților care își înscriu copiii la creșă sau grădiniță, se regăsesc:- Examenul coproparazitologic microscopic - pentru identificarea paraziților intestinali (giardia, oxiuri, limbrici, tenia);- Exudatul faringian și nazal - pentru identificarea bacteriilor (meningoc, pneumococ, streptococ, stafilococ auriu) de la nivelul căilor respiratorii responsabile pentru menigite, amigdalite, otite și pneumonii. Dacă este cazul, se impune antibiograma pentru culturi pozitive;- Coprocultura (inclusiv antibio-grama) pentru identificarea bacteriilor patogene din materiile fecale.La grădiniță, cu aviz epidemiologicPentru copiii care merg la creșă, se mai face și o hemogramă, care este o analiză de sânge ce poate arăta dacă copilul are sau nu anemie. Tot pentru aceste situații, și părinții sunt supuși unei investigații: radiografia pulmonară și VDRL, adică o analiză ce depistează sifilisul.Pentru cei ce revin în colectivitate, este nevoie de avizul epidemiologic întocmit de medicul de familie pe baza analizelor medicale, ce va atesta existența sau lipsa unei boli contagioase. Acesta presupune o ultimă consultație a copilului ce va avea loc cu maximum 24 sau 48 de ore înaintea primei zile de prezentare la creșă sau gră-diniță.„Atât avizul epidemiologic, cât și adeverința medicală care atestă starea de sănătate a copilului sunt eliberate cu foarte puțin timp înainte de prima zi de colectivitate, pentru că cei mici pot oricând suferi mici probleme de sănătate, având în vedere că sistemul lor imunitar nu este la cote maxi-me ca în cazul unui adult. În orice caz, toate aceste avize medicale se eliberează numai după ce medicul vede rezultatele analizelor și consultă copilul", a explicat dr. Ionica Ciortan, medic primar medicină generală, doctor în științe medicale în cadrul Centrului Medical IOWEMED.Când plătesc părinții pentru analizeDeși analizele medicale, cu excepția exudatului nazal, pot fi efectuate gratuit cu bilet de trimitere de la medicul de familie, ele sunt considerate analize la cerere, iar în absența unei suspiciuni de boală, doctorul nu poate întocmi biletul de trimitere, astfel prețul analizelor va fi suportat integral de către părinți.Cu vaccinările… la zi!O altă etapă extrem de importantă pentru ca un copil să fie acceptat în orice cadru social - și mai ales în învățământ - este reprezentată de schema de vaccinuri. Medicul susține că, până la vârsta de 1 an, toate acele „mici injecții" care i se administrează copilului intră în procesul de vaccinare. Ce depășește vârsta de 1 an înseamnă rapelurile, adică „modalitatea prin care îi amintim organismului să își crească titrul de anticorpi".De altfel, medicul susține ideea vaccinării, amintind toate epidemiile înregistrate de-a lungul timpului care au apărut în lipsa vaccinării, dar și mizând pe faptul că niciun părinte nu își dorește ca propriul copil să fie expus unor complicații extrem de grave precum tetrapareza, insuficiența cardiacă sau paralizia infantilă, sechele date de boli precum tetanosul, difteria sau poliomielita.