Când se face încadrarea pe posturi a rezidenţilor constănţeni

Când se face încadrarea pe posturi a rezidenților constănțeni

Incadrarea ca rezidenti pe loc/post se va face incepand cu 01.01.2015, iar formele de incadrare se vor efectua in perioada 08-15 decembrie 2014, inclusiv.Rezidenții se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare, cu adeverința eliberată de Comisia locală de Rezidențiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul și centrul universitar ales.Stagiul de pregatire in specialitate incepe la data de 01.01.2015. Pentru Centrul Universitar Constanta, rezidentii se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta din Aleea Lacramioarei nr. 1, in data de 16.12.2014, incepand cu ora 9.00.