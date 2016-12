Când poţi fi coasigurat la sănătate

Când poți fi coasigurat la sănătate

Există situații în care o persoană are nevoie să beneficieze de servicii medicale, în baza contribuției la fondul de asigurări de sănătate al partenerului sau al copilului adult. Legea prevede acest lucru, însă numai în anumite condiții.Calitatea de asigurat o au toți cei care fac dovada plății contribuției la fondul național de sănătate. Contribuția lunară a persoanelor asigurate se stabilește sub forma unei cote stabilite de lege, aplicată asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, ce sunt supuse impozitului pe venit.Pentru a obține statutul de coasigurat, trebuie să solicitați de la Administrația Financiară un certificat din care să rezulte că nu obțineți absolut niciun fel de venituri personale. Apoi, titularul asigurărilor de sănătate (soțul sau soția pentru partener, copilul pentru părinte) va duce respectivul certificat la serviciu și-și va anunța angajatorul că vă are în întreținere, semnând și o declarație pe proprie răspundere în acest sens. Pe această bază, angajatorul va elibera o adeverință prin care va confirma că soțul are toate plățile la zi și va face demersurile necesare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.Următorul pas va fi o vizită la medicul de familie, care, pe baza actelor de mai sus, vă va înregistra în evidențele cabinetului ca și persoană coasigurată. De asemenea, tot medicul de familie vă va informa când va trebui să-i prezentați adeverința de salariat a soțului sau alte documente, astfel încât să vă bucurați de toate drepturile pe care le are orice persoană care plătește contribuția la fondul de sănătate.