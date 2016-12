Când este bine ca bolnavii să fie îngrijiţi la domiciliu

Când este bine ca bolnavii să fie îngrijiți la domiciliu

· O parte din serviciile de îngrijire la domiciliu sunt decontate de Casa de Asigurări de SănătateZeci de constănțeni sunt internați în Spitalul Județean Constanța de ani de zile. Cei mai mulți sunt bolnavi incurabili și, deși nu mai pot fi ajutați, sunt ținuți în spital pentru că familia nu îi ia acasă.Fie de teama că nu le pot oferi îngrijirile necesare acasă, fie din cauză că nu au posibilități financiare, aparținătorii acestor pacienți consideră că este mai bine să stea în spital. În realitate, însă, în acest fel, unitatea sanitară se aglomerează peste măsură, iar specialiștii spun că pacienților le-ar fi mult mai bine acasă. „Noi nu mai putem face nimic pentru acești pacienți. Pentru ei ar fi mult mai bine să fie acasă. Din păcate, familiile refuză să îi ia și rămân pe capul nostru”, a povestit managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Dănuț Căpățână. Potrivit acestuia, în prezent, în unitatea sanitară sunt câteva zeci de astfel de cazuri. „Sunt persoane uitate de familie. Iar acest lucru este posibil și din cauza unui vid legislativ. În Germania, de exemplu, un pacient nu poate fi ținut în spital mai mult de 30 de zile, dacă starea de sănătate nu o impune. Avem un bolnav care este în stare vegetativă și îl ținem de șapte luni. Însă pentru el am primit bani de la Casa de Sănătate numai pentru o lună. De șase luni nu luăm niciun ban pentru el. Aceeași situație este și pentru băiatul de 19 ani care a sărit vara trecută de pe stabilopozi. Este tetraplegic, noi nu mai putem face nimic pentru el, iar familia refuză să îl ia acasă”, a mai declarat Dănuț Căpățână.„Este o chestiune de educație a familiei și a societății!“Pentru astfel de situații, cea mai indicată este îngrijirea la domiciliu. Domeniul este deja reglementat de Ministerul Sănătății, iar o parte din servicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. „Există îngrijire la domi-ciliu, cu firme care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și care pot ajuta familia. Însă este o chestiune de educație a familiei și a societății, în general. Îngrijirea la do-miciliu trebuie încurajată pentru ca noi să fim de-grevați de aceste cazuri”, este de părere managerul SCJU Constanța.90 de zile le suportă statulPotrivit legislației în vigoare, un pacient (asi-gurat) are dreptul la 90 de zile pe an de îngrijire medicală la domiciliu, în una sau mai multe etape. În cazul acesta, pacientul trebuie să fie externat din spital și să primească la externare o recomandare de îngrijiri la domiciliu, în care să se menționeze durata îngrijirii, ritmul și serviciile medicale. Pentru pacienții cu afecțiuni oncologice și neurologice, internarea nu este obligatorie, pot beneficia de recomandarea medicului speciale din ambulatoriu de specialitate. Pentru a obține aprobarea de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pacientul sau familia acestuia trebuie să depună un dosar, care să conțină recomandarea de la medicul specialist, biletul de ieșire din spital, cererea către CJAS, dovada calității de asigurat (cupon de pensie sau adeverința de salariat și ordinul de plată) și o copie după cartea sau buletinul de identitate. Serviciile de îngrijire la domiciliu încep cu o zi după aprobarea cererii depuse la CJAS.