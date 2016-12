Când au loc înscrierile pentru concursul de rezidenţiat

Când au loc înscrierile pentru concursul de rezidențiat

Anul acesta, concursul de intrare în rezidențiat se va organiza în data de 23 noiembrie. Ministerul Sănătății a decis decalarea cu o săptămână a datei de organizare a concursului, având în vedere faptul că, în data de 16 noiembrie, sunt organizate și alegerile prezidențiale. Decizia a fost luată în urma întâlnirii pe care ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a avut-o ieri dimineață, cu rectorii universităților de medicină și farmacie. „Am discutat, astăzi (n.r. - ieri), cu rectorii universităților de medicină și farmacie detalii privind metodologia de concurs, calendarul de concurs, numărul de locuri și posturi. Am decis împreună și necesita-tea declarării datei de concurs. Am fost nevoiți să luăm această măsură având în vedere că, la acea dată, sunt organizate și alegerile electorale și am primit mai multe sesizări din partea instituțiilor publice responsabile cu paza concursului pentru stabilirea unei alte zile. Am cerut rectorilor un punct de vedere în acest sens, pentru că îmi doresc ca decizia luată să nu afecteze și să creeze disconfort în rândul tinerilor medici sau a profesorilor acestora”, a declarat ministrul. Detaliile privind organizarea concursului vor fi publicate de către Ministerul Sănătății, în perioada următoare, pe www.ms.ro. Bibliografia și tematica de concurs vor rămâne aceleași ca în anii trecuți.