Când au loc contestaţiile la rezidenţiat

Când au loc contestațiile la rezidențiat

Contestatiile la examenul de rezidentiat se depun in 24 de ore de la finalizarea concursului, iar in 48 de ore se primeste raspunsul la contestatie, conform Agerpres.Potrivit responsabilului pentru Invatamant Postuniversitar al UMF “Carol Davila”, prof. dr. Ruxandra Ionescu, in Bucuresti, concurenta a fost de doi candidati pe loc la Medicina, cei mai multi inscrisi fiind la Farmacie si Stomatologie , cu sapte si, respectiv, cinci candidati pe loc.Repartitia pentru candidatii admisi la examenul de rezidentiat va avea loc la sfarsitul saptamanii viitoare.