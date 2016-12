Când ar trebui să ne îngrijoreze aluniţele de pe piele

Când ar trebui să ne îngrijoreze alunițele de pe piele

Aproape fiecare dintre noi are câteva alunițe pe corp, iar pe timpul verii încercăm să le ferim cât putem de mult de razele nocive ale soarelui. Potrivit medicilor, orice modificare a alunițelor de pe piele trebuie verificată în cabinetele specialiștilor, deoarece poate fi un semn al cancerului de piele.Încă din fragedă copilărie ni se spune să ne numărăm alunițele că ne poartă noroc. În tradiția populară românească, cei cu multe alunițe sunt considerați norocoși. Cu toate acestea, la ora actuală ne gândim la această vorbă din bătrâni ca la o formă de consolare în astfel de cazuri. După spusele medicilor, persoanele care au multe pete pigmentate pe piele prezintă un risc mult mai crescut de a se îmbolnăvi de cancer de piele dacă se expun timp îndelun-gat la soare sau dacă suferă modificări ale alunițelor.Alunițele, un important simptom al melanomuluiPotrivit statisticilor, anual, în toată lumea apar în jur de 150 de mii de melanoame, iar 40 de mii de persoane nu supraviețuiesc acestei maladii. Numai în Europa, la ora actuală, sunt înregistrați peste 50 de mii de pacienți cu cancer de piele. Medicii dermatologi spun că această boală afectează din ce în ce mai mulți oameni, iar șansele de vindecare sunt destul de mici după ce cancerul s-a răspândit.„Peste tot în lume a crescut numărul de melanoame maligne, o afecțiune extrem de gravă care se tratează foarte greu. Odată declanșată boala, speranța de viață este foarte mică”, a declarat dr. Adrian Sever Rus, medic dermatolog. Din acest motiv, dr. Rus a evidențiat necesitatea controlului la specialist ori de câte ori o aluniță se modifică.„Unul dintre cele mai importante simptome ale cancerului de piele este numărul accentuat de pete pigmentate (alunițe), atât la persoana în cauză, cât și la membrii familiei. Este necesară consultația la medic dacă intervine orice schimbare la alunițele de pe corp, cum ar fi modificarea dimensiunii, a culorii sau a marginii”, am aflat de la dr. Adrian Rus.Cum identificăm alunițele cu risc de cancerCancerul de piele se poate dezvolta oriunde, atât pe pielea normală, cât și în interiorul unei aluni-țe deja prezente care ar putea de-veni canceroasă. De cele mai multe ori, melanomul apare pe trunchi, gât sau cap, iar la femei, acest tip de cancer își face apariția în special pe partea inferioară a picioa-relor.Dermatologul ne-a explicat cum putem recunoaște alunițele pericu-loase de pe pielea noastră sau a celor dragi. „O aluniță cu potențial canceros poate avea culoarea în degrade, poate să aibă o roșeață în jurul ei sau să prezinte mân-cărimi și usturimi. În principal, orice modificare a acestor pete pig-mentate trebuie semnalată la specialist”, a spus dr. Adrian Sever Rus. Pentru a depista leziunile pre-canceroase sau cancerele cutanate, medicul recomandă efec-tuarea unui screening cutanat. „Este un aparat care mărește de sute de ori imaginea și putem observa cu ușurință care alunițe sunt primejdioase și care nu. Dacă descoperim zone cu probleme, le explicăm pacienților că ar fi bine să le extragă, pentru a scăpa de riscurile cancerului de piele”, a menționat medicul.Protecție solară suplimentară pentru petele pigmentateÎnainte să ajungem la plajă și să stăm la soare câteva ore la rând, ar trebui să știm la ce riscuri ne expunem de fapt. „Dacă avem vreo problemă de sănătate a pielii, alunițe sau diferite formațiuni pe piept trebuie consultat neapărat medicul dermatolog înainte de a merge la plajă. Acesta ne poate spune dacă ne putem expune la soare sau nu”, aflăm și de la dr. Ionica Ciortan, medic primar în medicina generală.Medicul subliniază importanța cremelor de protecție solară și spune că cei cu alunițe pe corp ar trebui să folosească o cantitate mai mare de loțiune, pentru o protecție mai bună. Totodată, cremele fotopro-tectoare sunt eficiente doar timp de două ore, după care trebuie aplicate din nou, ne-a mai spus și dr. Adrian Sever Rus.În final, specialistul în boli de piele susține că factorii majori pentru care se tot înmulțesc alunițele cancerigene și, implicit, îmbolnăvirile de cancer de piele, sunt modificările meteorologice bruște, expunerea îndelungată la soare în intervale orare nepotrivite, subțierea stratului de ozon, dar și lipsa de informare a populației.Superstiții și mituri legate de alunițele de pe corpDe-a lungul timpului s-au format tot felul de mituri și superstiții legate de prezența alunițelor pe piele. În plus, a fost creată și moleozofia, știința care se ocupă cu studiul alunițelor. Astfel, potrivit moleozofiei, alunițele rotunde ar semnifica bunătate, iar cele ovale, zgârcenie. Cei care au alunițe de culoare deschisă sunt norocoși, iar cele de culoare închisă indică multe obstacole care trebuie depășite.În schimb, mai sunt și câteva superstiții despre poziționarea alunițelor pe corp. Cele de pe brațe dezvăluie o persoană politicoasă, cu o căsnicie fericită, iar cele de lângă cot dau de gol problemele legate de slujbă. Mai departe, se spune că alunița de pe sânul drept al femeii este semn de lenevie, iar dacă este pe sânul stâng, arată că persoana este activă și știe ce își dorește în viață.