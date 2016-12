Când apare şi cum se tratează anemia din boala cronică de rinichi

Interviu cu dr. Gianina Șotilă

Când apare și cum se tratează anemia din boala cronică de rinichi

Rinichiul și afecțiunile sale sunt mai puțin cunoscute, poate din cauza complexității acestui organ sau poate din cauză că un mare ecou îl au complicațiile bolilor renale. De altfel, una din complicațiile semnificative ale bolii cronice de rinichi este anemia.Întâlnită frecvent în practica medicală, anemia nu reprezintă o boală în sine, ci un semn de boală. Despre cum se manifestă, cum se diagnostichează și mai ales cum se tratează anemia, am stat de vorbă cu dr. Gianina Gabriela Șotilă, medic specialist nefrolog în cadrul Spitalului MEDSTAR 2000, cu competență în ecografie generală.- Ce ne puteți spune despre anemia în boala renală?- Anemia se manifestă prin slăbiciune, paloarea tegumentelor și mucoaselor, mâini și picioare reci, amețeală, cefalee, dificultate la respirație, iritabilitate, ciclu menstrual neregulat, amenoree, limbă inflamată sau tumefiată, umflată, vindecare întârziată a rănilor, dureri toracice, bătăi rapide sau neregulate ale inimii. În formele ușoare de anemie aceste simptome pot trece neobservate, dar devin evidente pe măsură ce anemia se agravează.- Ce este această anemie?- Anemia este o afecțiune hematologică care se manifestă prin scăderea hemoglobinei din sânge sub 12g /dl, cu sau fără scăderea numărului de hematii (celule roșii sanguine). Dacă numărul de celule din sânge - hematii și cantitatea de hemoglobină sunt scăzute nu se transportă suficient oxigen și apare suferința celulară, bolile cronice pot provoca anemie. Adesea, anemia cauzată de bolile cronice rămâne nedetectabilă până când un test de rutină, cum ar fi o hemograma completă, indică rezultate anor-male. Anemia, o complicație obișnuită a bolii cronice de rinichi (BCR), apare precoce, încă din stadiile incipiente ale acesteia, în stadiul al treilea și se asociază cu accelerarea declinului ratei filtrării glomerulare (RFG)- Care sunt afecțiunile renale ce pot duce, în timp, la anemie?- Anemia se întâlnește aproape întotdeauna în insuficiența renală cronică (boala cronică de rinichi - BCR), este o anemie normocromă normocitară și are la bază mecanisme complexe. În producerea anemiei renale intervin mecanisme patogenice complexe ce duc la scăderea producției de hematii și modificări ale hemogramei și a altor parametri sanguini, evidențiați în circulația periferică. Rolul principal îl are reducerea eritropoezei ca urmare a scăderii producției de eritropoetină renală.- Cât de frecventă este anemia aceasta?- Anemia este foarte frecventă în boala renală cronică (BCR), afectând până la 90 la sută dintre pacienți. Una dintre cele mai evidente consecințe ale anemiei de origine renală este alterarea funcției cardiace și a vaselor de sânge. Anemia în BCR presupune un deficit de eritropoietină (EPO), o eritropoieză ineficientă și neasigurarea unui număr adecvat de hematii. În caz de insuficiență renală, absentă sau reducerea sintezei acestui hormon - eritropoietină de către rinichi provoacă o diminuare a numărului de globule roșii și, în consecință, manifestările hematologice menționate anterior.- Cum se tratează anemia?- Eritropoietina obținută prin inginerie genetică este utilizată pentru tratarea anemiei pacienților cu insuficiență renală cronică. Medicamentul, injectat pe cale intravenoasă sau subcutanată din două în două zile, evită transfuziile sanguine la bolnavi, conferindu-le astfel un confort apreciabil al vieții. Cunoașterea factorilor și a mecanismelor ce contribuie la dezvoltarea anemiei în BCR este de importanță fundamentală, întrucât corectarea lor poate ameliora gradul anemiei și, implicit, poate încetini progresia bolii renale cronice, îmbunătățind astfel viața pacienților.