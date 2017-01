Cancerul tratat cu nanoroboţi

Cancerul tratat cu nanoroboți

Ştire online publicată Luni, 29 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

O echipă de cercetători de la California Institute of Technology din Pasadena a folosit nanotehnologia, știința obiectelor minuscule, pentru a fabrica o serie de mici roboți polimerici, acoperiți cu o proteină denumită „transferină”, pentru a ajunge la receptorii - porțile moleculare - mai multor tipuri de celule tumorale. Alte echipe de cercetători au folosit lipide (grăsimi) pentru a transporta diverse medicamente antitumorale prin organism până la celulele canceroase. Compania Pfizer a anunțat, săptămâna trecută, că a semnat un contract cu societatea canadiană Tekmira Pharmaceuticals Corp pentru a fabrica un astfel de „nanovehicul” ce va putea fi utilizat în terapia împotriva cancerului, împreună cu trusturile Roche și Alnylam. În cadrul metodei abordate de specialiștii americani de la California Institute of Technology din Pasadena, după ce nanoparticulele identifică celulele canceroase, ele pătrund în interiorul acestora și se dezintegrează, eliberând mici cantități de ARN care blochează activitatea genei responsabile cu sinteza proteinei - ribonucleotid reductază - ce are rol în creșterea tumorilor. În prima fază a unui studiu clinic efectuat pe pacienți care prezentau diverse tipuri de tumori, medicii americani le-au administrat acestora mici doze de nanoparticule antitumorale, de patru ori pe zi, timp de 21 de zile, pe cale intravenoasă, în cadrul unor ședințe de câte 30 de minute. Mostrele tumorale prelevate de la pacienții suferind de melanom au relevat faptul că nanoparticulele au reușit să identifice tumorile și s-au infiltrat în interiorul acestora.