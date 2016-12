Cancerul la sân poate fi vindecat! Diagnosticarea timpurie îţi poate salva viaţa

Mesajul specialiștilor Acibadem Fulya Hospital:

Cancerul la sân poate fi vindecat! Diagnosticarea timpurie îți poate salva viața

Medici, dar și femei supraviețuitoare ale cancerului la sân susțin ideea că diagnosticarea precoce a acestei forme de boală este singura șansă de supraviețuire. Ei atrag atenția că boala nu ține cont de vârstă și că reconstrucția sânilor nu mai reprezintă o problemă, datorită metodelor moderne utilizate în prezent.Trebuie să mergi la medic la timp și să nu îți neglijezi sănătatea, mai ales în situația în care te poți trezi cu o formă de cancer. Singura condiție pentru ca viața ta să nu devină un coșmar este ca boala să fie diagnosticată din timp. Acest lucru este susținut și de supraviețuitoarele cancerului la sân, prezente la Constanța, în cadrul seminarului prezentat de specialiștii Acibadem Fulya Hospital și de vedeta TV Andreea Marin. „Este foarte important momentul în care cancerul este diagnosticat și asta pentru că cel puțin cancerul la sân este 100% vindecabil. Pe de altă parte, este foarte important să afli locul potrivit pentru vindecare și să ceri mai multe păreri medicale până să decizi ce ai de făcut. Când spun aceste lucruri, mă refer la intervenția de mastectomie, adică de înlăturare a sânului afectat de cancer. În prezent, există foarte multe variante și decizia, ca și tratamentul, trebuie să fie individualizate”, a declarat Andreea Marin. Dintr-un om energic și plin de viață, Daniela, o pacientă diagnosticată în urmă cu un an cu cancer la sân, a fost prezentă la seminar și a vorbit despre impactul pe care boala l-a avut asupra vieții sale. „Acum exact un an, am primit diagnosticul de cancer la sân, moment în care viața mea s-a schimbat radical. După 11 ani de analize și de așteptări de a avea un copil, când am reușit să îl am, a venit această veste cruntă. M-am jucat cu propriul orga-nism și nu mi-am făcut poate cele mai importante investigații, acelea la sân. Așteptarea rezultatelor biopsiei a durat două săptămâni, însă eu am simțit că a trecut o veșnicie. Am vrut să înțeleg ce mi se întâmplă și am mers să stau de vorbă cu anato-mopatologul care mi-a dat acest rezultat și care mi-a spus foarte clar că am cancer și că trebuie să fac radioterapie. Am dat zeci de telefoane pentru a afla cât mai multe informații și așa am aflat de spitalul Acibadem din Turcia. Operația a durat trei ore și mi-au fost extirpați ganglionii axilari, afectați de cancer. Au urmat apoi și ședințele de radioterapie și chimioterapie pe care le-am făcut pentru ca boala să nu recidiveze”, a povestit Daniela, una dintre pacientele operate în spitalul din Turcia.„Urmărim atât vindecarea, cât și prezervarea sânilor“ Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer întâlnit la femei și a doua cauză de mortalitate după bolile cardiovasculare, spun specialiștii. Atât în România, cât și în Turcia, datele sunt similare în ceea ce privește numărul cazurilor, adică una din 12 femei fac această formă de cancer. În cancerul de sân există patru stadii de boală: stadiul I este incipient, în care apare tumora și șansele de supraviețuire sunt de 100%, dacă se începe tratamentul, stadiul II este acela în care tumora se află în sân, dar se extinde și la axilă, stadiul III este acela în care sunt afectate și țesuturile din zona tumorală, dar și peretele toracic, iar stadiul IV, cancerul este metastazat și nu se mai poate interveni chirurgical, pacienta primind doar îngrijiri paliative. „Dacă, în stadiul I de boală, șansele de supraviețuire sunt de 100%, în stadiul III de boală, acestea scad deja la 50%. De aceea, este extrem de important ca fiecare femeie, începând cu vârsta de 20 de ani, să meargă anual la medic pentru investigații. Pentru că prezervarea sânului - simbolul feminității - este foarte importantă pentru paciente, încercăm să aplicăm toate metodele terapeutice existente pentru a nu se ajunge la scoaterea sânului”, a explicat dr. Ertugrul Gazioglu, medic chirurg, specialist în tratamentul cancerului la sân din cadrul Spitalului Acibadem.