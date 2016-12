Cancerul de col uterin, influenţat de debutul vieţii sexuale

Cancerul de col uterin, influențat de debutul vieții sexuale

Ştire online publicată Miercuri, 23 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Începerea vieții sexuale la o vârstă fragedă dublează riscul de îmbolnăvire de cancer de col uterin, potrivit unui studiu publicat în British Journal of Cancer, informează bbc.co.uk. O cercetare științifică menită să determine motivele pentru care femeile sărace se con-fruntă cu un risc mai mare de a se îmbolnăvi de cancer de col uterin a relevat faptul că acestea își încep viața sexuală, în medie, cu patru ani mai devreme decât femeile cu venituri mai mari. Oamenii de știință au crezut mult timp că această diferență era o consecință a numărului mai mic de controale medicale preventive din țările sărace, însă noul studiu a demonstrat că nu acesta era factorul principal. Noul studiu, efectuat de International Agency for Research of Cancer pe un eșantion de aproape 20.000 de femei, a confirmat faptul că o rată mai mare a cancerelor cervicale nu este asociată cu o frecvență mai mare a infecțiilor cu HPV. Studiul a dovedit, însă, faptul că dublarea riscului de declanșare a cancerului cervical se explică prin faptul că femeile provenind din mediile sărace își încep viața sexuală la vârste mult mai mici. Și vârsta la care o femeie naște primul ei copil a reprezentat un factor important. Controalele și testele medicale preventive influențează într-o oarecare măsură riscul de apariție a acestei maladii. În schimb, fumatul și numărul de parte-neri sexuali nu influențează în niciun fel diferențele înregistrate între cele două categorii de femei. Potrivit medicilor, testul Babeș-Papanicolau, principala analiză de depistare a cancerului de col uterin, ar trebui făcut, după vârsta de 21 de ani, o dată pe an.