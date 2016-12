Cancerul, abordat multidisciplinar de specialiştii români

Cancerul, abordat multidisciplinar de specialiștii români

Esenta multidisciplinaritatii tratarii cancerului va fi dezbatuta de catre Asociatia Medisprof, cu sprijinul Asociatiei Oncologilor Privati din Romania, in cadrul Conferintei “Abordarea multidisciplinara in cancer, in 2014”, ce va avea loc in perioada 8 – 11 mai, la Sibiu.Aceasta conferinta doreste sa reuneasca doctori, rezidenti si personal paramedical din domeniul oncologic, cu scopul de a le prezenta acestora cele mai noi informatii din domeniu si cele mai moderne metode de tratament oncologic.