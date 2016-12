Campanie pentru reducerea mortalităţii infantile

Campanie pentru reducerea mortalității infantile

Salvati Copiii Romania a demarat in acest weekend campania "Un gest pentru o viata", prin care va promova in randul publicului larg numarul de donatii prin SMS 8833. Campania este menita sa sustina Programul national de reducere a mortalitatii infantile, pentru modernizarea maternitatilor si a sectiilor de nou-nascuti, precum si pentru oferirea de suport parental.Initiativa de acum vine in continuarea campaniei de strangere de fonduri Bun venit pe lume!, gratie careia, in doar doi ani (2012-2014), am reusit sa echipam cu aparate vitale 54 de sectii de nou-nascuti din 33 de judete ale tarii, acordand, astfel, o sansa la viata pentru peste 10.000 de nou-nascuti. In cadrul campaniei Un gest pentru o viata, strangem fonduri pentru 15 maternitati din Bucuresti, Arges, Brasov, Caras-Severin, Constanta, Dolj, Hunedoara, Iasi, Mures, Neamt, Suceava, Timis si Vaslui.