Campanie gratuită de testare pentru HIV şi hepatită, la Constanţa

Campanie gratuită de testare pentru HIV și hepatită, la Constanța

450 de persoane din județul Constanța au beneficiat de testare gratuită pentru infecția cu HIV, hepatita B și C, în luna ianuarie, cu sprijinul companiei DB Schenker. Acest sprijin este esențial, la început de an, pentru a asigura continuitatea programului, la Constanța. Consilierea și testarea rapidă se realizează de către Fundația Baylor din 2007, fără întrerupere, și asigură acces grupurilor vulnerabile la testare gratuită pentru infecția cu HIV, hepatita B și C. Fiind un proiect atât de longeviv, asigurarea continuității funcționării acestuia în comunitatea constănțeană este un obiectiv extrem de important, deoarece oamenii au învățat să conteze pe acest serviciu și se așteaptă să îl găsească disponibil în orice moment. În plus, continuitatea testării pentru depistarea celor trei virusuri ajută la prevenirea răspândirii infecțiilor virale în comunitate. O altă caracteristică a acestui serviciu este aceea că poate fi accesat necondiționat de orice persoană care dorește să-și cunoască starea de sănătate, pe baza unei programări anterioare vizitei la cabinet. Cei ce doresc să se testeze pot veni din proprie inițiativă sau la recomandarea unui medic de familie sau de altă specialitate. Clienții primesc informații adaptate nivelului lor de înțelegere despre transmitere, prevenire, testare și tratament, precum și informații detaliate privind rezultatul testelor și orientare în privința diagnosticării complete. Testarea este rapidă, confidențiala și se realizează doar după ce s-a obținut anterior consimțământul informat. Sesiunile de consiliere pre și post testare sunt obligatorii, ceea ce face serviciul Baylor unic în România. Singura prevedere specială este pentru minori, care se pot prezenta la cabinet doar după ce părintele sau tutorele legal își dă consimțământul. XXX În Constanța, există două cabinete de testare, deschise tot timpul anului, unul aflat la Centrul de Excelență Baylor și cel de al doilea în ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Constanța. În aceste cabinete, dar și în comunitate, cu laboratorul mobil, se efectuează anual peste 8.000 de testări, mai mult de 7% dintre pacienți înregistrând rezultate reactive la unul dintre cele trei virusuri.