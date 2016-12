Campanie de luptă împotriva HIV, la Constanţa

Campanie de luptă împotriva HIV, la Constanța

În această perioadă țările din Europa organizeaza ”Saptamana de testare HIV „ (22-29 noiembrie) care are drept scop determinarea unui numar cat mai mare de persoane sa afle daca sunt infectate sau nu, pentru a reduce numarul de diagnostice tarzii.n judetul Constanta, cu aceasta ocazie Fundatia Baylor se alatura actiunii Fundatiei Alaturi de Voi care organizeaza astăzi, de la ora 14.30, in parcarea City Parc Mall, o fundita umana. De asemenea, in aceasta perioada, vor avea loc doua actiuni de testare pentru HIV, dar si Hepatita B si C, cu laboratorul mobil al Baylor.