Câinii îi protejează pe bebeluşi de anumite infecţii

Câinii îi protejează pe bebeluși de anumite infecții

Studiul nu spune de ce, dar sugerează că cine trăiește în contact cu un câine care-și petrece o parte a zilei afară ar putea avea sistemul imunitar întărit - este vorba despre un copil în primul său an de viață.Se pare că și pisicile asigură o oarecare protecție bebelușilor, deși efectul observat a fost mai slab decât în cazul câinilor.Studiul a luat în considerare 397 de copii finlandezi ai căror părinți au trecut zilnic într-un caiet starea de sănătate a copilului în primul an de viață, de la nouă la 52 de săptămâni.Concluzia a fost că bebelușii care trăiesc în casă cu câini sau pisici sunt cu 30% mai puțin susceptibili să facă infecții respiratorii - tuse, rinită și febră - și cu circa 50%, infecții ale urechii. 'Copiii care aveau contact cu un câine sau o pisică la domiciliu au fost mai sănătoși în perioada analizată', se afirmă în studiul desfășurat de experți de la spitalul universitar Kuopio din Finlanda.Cea mai eficientă protecție a fost constatată la copiii care aveau un câine în casă până la șase ore pe zi, față de copiii care nu aveau câine sau care-l aveau în curte.'Avem primele dovezi că deținerea unui câine poate proteja împotriva infecțiilor aparatului respirator în primul an de viață', arată studiul. 'Credem că un contact cu animalele poate întări sistemul imunitar, determinând răspunsuri imunitare mai eficiente și perioade de boală mai scurte', adaugă cercetătorii.Îmbunătățirea stării de sănătate a fost semnificativă, după ce cercetătorii au eliminat factori care ar fi putut accentua riscul de infecție - încetarea alăptatului, mersul la creșă, fumători în preajmă, frați sau surori mai mari în familie.În afară de faptul că se îmbolnăvesc mai rar de infecții respiratorii și ale urechii, bebelușii în apropierea cărora se află câini au nevoie de mai puține tratamente cu antibiotice decât cei în familia cărora nu există animale domestice, se mai spune în studiu.Studii precedente arătaseră rezultate contradictorii, unele apreciind că nu există niciun avantaj pentru copiii care trăiesc în preajma unor animale cu blană, altele considerând că există o anumită protecție împotriva guturaiului și a afecțiunilor stomacului.Autorii studiului arată că cercetarea lor diferă de analizele precedente pentru că se concentrează doar pe primul an de viață și nu include copii mai mari.