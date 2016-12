Cafeaua ne fereşte de cancerul de piele

Cafeaua ne ferește de cancerul de piele

Veste bună pentru băutorii de cafea. Consumul regulat de cafea reduce riscul apariției unui tip de cancer al pielii. La această concluzie au ajuns autorii unui studiu publicat în Boston, Statele Unite ale Americii, care acreditează ideea că această băutură posedă într-adevăr proprietăți anticanceroase. Mai mult, potrivit unor studii anterioare, cafeaua contribuie și la scăderea riscului de tumori canceroase la prostată și la nivelul colului uterin. Cei care au realizat acest studiu au aflat că femeile care beau mai mult de trei cești de cafea, zilnic, sunt cu 20 la sută mai puțin predispuse la apariția bezaliomului (tumoare malignă a pielii), compa-rativ cu cele care consumă puțină cafea sau chiar deloc. Studiul a fost prezentat în cadrul unei conferințe organizată de Asociația Americană pentru Cercetarea Cancerului (American Association for Cancer Research), în orașul Boston. Rezultatele studiului au arătat că bărbații beneficiază mai puțin de efectele benefice ale cafelei. Pentru aceștia, la trei cești de cafea consumate pe zi, riscul de cancer al pielii scade cu 9 procente. Potrivit studiului, cu cât consumul de cafea este mai mare, cu atât riscul de apariție a be-zaliomului este mai mic. Chiar și cercetătorii s-au declarat surprinși de aceste rezultate. Potrivit unui alt studiu realizat pe șoareci, publicat în luna august a acestui an, realizat de cercetătorii de la Washington State University, cafeina avea efecte protectoare la nivel molecular, prin neutralizarea unei proteine. Această proteină joacă un rol cheie pentru multipli-carea celulelor pielii vătămate de razele solare ultraviolete.Conform declarațiilor unuia dintre cercetătorii americani care au realizat studiul din Boston, Fengju Song, „consumul de cafea - nu cea decafeinizată - ar putea fi o opțiune importantă pentru a ajuta preve-nirea cancerului de piele, care este adeseori vindecabil și reprezintă tipul de cancer cel mai des întâlnit”.Studiul a fost realizat pe baza unor date provenind de la două studii de amploare. Primul a fost efectuat pe 72.921 de participanți, între 1984 și 2008, iar al doilea pe un eșantion de 39.976 de persoane, monitorizate în perioada 1986 - 2008.În Statele Unite ale Americii, aproape un milion de cazuri noi de bezaliom sunt diagnosticate în fiecare an, iar recomandarea de a bea cafea, chiar cu efecte protectoare modeste, ar putea avea un impact mare asupra sănătății publice. Oamenii de știință sunt de părere că aceste rezultate justifică necesitatea realizării unor cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine legătura dintre consumul de cafea și o frecvență mai mică a cancerului de piele.