Cabinete medicale şcolare fantomă! Tratamentele, cumpărate pe banii părinţilor

Cabinete medicale școlare fantomă! Tratamentele, cumpărate pe banii părinților

În județul Constanța, avem un medic la 3.055 de elevi și un asistent la 833 de elevi. Situația se acutizează atunci când vine vorba despre dentiști. Aici, avem 13 cabinete în tot orașul, deci un stomatolog ar trebui să se ocupe de 4.230 de copii. La toate acestea se adaugă alți patru medici generaliști și încă doi dentiști care își desfășoară activitatea la Universitatea „Ovidius“. Problema devine mai gravă, în condițiile în care aceste cabinete medicale școlare lucrează în sistem de avarie de cel puțin un an.Pentru că în 2016 nu au primit bani pentru achiziționarea de medicamente sau materiale sanitare, există cabinete medicale școlare în care nu găsești nici măcar o seringă sau un tensiometru care să funcționeze. Cu toate acestea, elevii se prezintă la medic ori de câte ori au o problemă de sănătate. Unii ajung cu traumatisme, colici abdo-minale, alții cu dureri de dinți, dureri de burtă, de cap etc.„Ne descurcăm foarte greu. În toamnă, s-a depus un necesar la Serviciul Public de Asistență Socială, care a fost trimis ulterior la Direcția de Sănătate Publică Județeană și mai departe, la Ministerul Sănătății, pentru un număr de 20 de posturi de medici și 50 de asistente”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ortanza Dancă, șef serviciu Medicină școlară și comunitară. Cursă contracronometruProblema este că acești medici aleargă de la o unitate de învățământ la alta, pentru a asigura asistența medicală peste tot, iar atunci când doctorul se duce la o școală, o alta nu are medic deloc, poate doar asistentă, în cazurile fericite.„Eu, spre exemplu, merg la Liceul Teoretic «Lucian Blaga», Liceul Teoretic «Traian» și patru grădinițe, dintre care trei cu program prelungit și una cu orar normal. Totuși, avem un medic care se duce în fiecare săptămână la șapte unități de învățământ, dar este foarte greu. Nu putem ajunge în fiecare zi la toate instituțiile. Un medic are șapte ore program de lucru, așa că în fiecare zi va fi în altă parte, pentru că școlile se pot afla la distanțe mari una de alta”, a explicat medicul.Pe lângă toate aceste probleme, apare cea legată de medicamen-te. Ministerul Sănătății le-a impus celor din rețeaua de cabinete școlare să le dea copiilor, la nevoie, doar anumite pastile. Spre exemplu, copiilor ar trebui să li se dea pentru febră Paraceta-mol, nu Nurofen sau alte pilule. Apoi, pentru gât, la școală li se dă Faringosept și nimic în plus.„Litera legii ne îngrădește. Nu avem voie să le dăm altceva. Pentru a le da ceva mai bun, trebuie să apelăm la comitetele de părinți”, a subliniat dr. Dancă.Altfel spus, medicii comunică foarte des cu părinții, care îi mai ajută cu medicamente și fără de care nu ar mai avea mai nimic în cabinete. Desigur, și la capitolul dotări, cabinetele școlare stau la fel de prost: le trebuie tensiometre, cântare, lucruri banale. Acolo unde acestea există, însă, sunt ori vechi, ori stricate.„Noi le bandajăm mereu, dar nu putem face asta la infinit. Din păcate, anul trecut nu s-au luat deloc materiale sanitare. Printr-un concurs de împrejurări, nu s-au putut face achiziții. S-a schimbat legea achizițiilor publice și ne-am trezit fără nimic. Singura noastră speranță sunt comitetele de părinți, cărora le cerem să ne dea Paracetamol, Faringosept etc. Situația este foarte gravă, dar nu avem ce face. Deocam-dată nu avem buget, iar copiii vin la noi și trebuie să ne descurcăm cu ei. Dacă totuși este vorba despre un copil mai mare, îi dăm niște aspirină, dar, de cele mai multe ori, sunăm părinții să vină să-i ia acasă”, a completat dr. Dancă.În privința aparaturii și a instru-mentarului medical folosite în cabinete, acestea sunt foarte vechi, ajunse într-un stadiu de-a dreptul jalnic. Spre exemplu, sunt cabinete stomatologice unde acestea au o vechime de peste 45 de ani.Cabinete stomatologice întâlnim la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul Național „Mihai Emi-nescu” și la Liceul Teoretic „Ovidius”, dar aici medicul s-a pensionat din luna octombrie și doar asistenta poate acorda consultații.Din păcate, situația este la fel de proastă peste tot. La Grădinița „Azur”, spre exemplu, se prezintă în această perioadă mulți copii cu viroze și alte afecțiuni respiratorii, varicelă etc.„La noi, copiii au între 3 și 7 ani și le dăm de obicei siropuri, nicidecum ce este prevăzut în lista de la minister”, a precizat Luminița Cartali, asistent medical.Situația este similară și la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”. Aici, un cadru medical are în grijă 1.195 de copii, unii prezentându-se în cabinetul medical pentru mici răceli, alții vin cu traumatisme, în urma căzăturilor pe gheață, entorse etc.„Sunt zile în care ne vin mai puțini copii, dar și zile în care se prezintă chiar și 20 sau mai mulți”, a declarat Camelia Simion, asistentă medicală.