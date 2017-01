Burse în străinătate pentru rezidenţii din secţiile de diabet

Burse în străinătate pentru rezidenții din secțiile de diabet

Zece medici rezidenti in specilitatea Diabet, Nutritie si Boli metabolice din Romania au castigat Bursele Neurodiab oferite de Societatea de Neuropatie Diabetica – Neurodiab si vor participa la Cursul de Pregatire Clinica Postuniversitara „Magyar Imre“, organizat de Asociatia Europeana pentru Studiul Diabetului (EASD), in Budapesta, Ungaria, in perioada 20-22 noiembrie 2014. Bursa Neurodiab asigura integral costurile participarii tinerilor medici la eveniment, scrie paginamedicala.ro.