Bulimia afectează dramatic sănătatea. "Stima de sine a copiilor este influenţată de părinţi"

Bulimia afectează dramatic sănătatea. "Stima de sine a copiilor este influențată de părinți"

Odată cu instalarea pubertății, în jur de 12 -13 ani, adolescenții devin conștienți de calitățile și defectele lor fizice, iar acest lucru poate duce la apariția unei afecțiuni, numită bulimie. Atunci când adolescenților li se pare că au o greutate corporală mai mare decât ar trebui și sunt nemulțumiți de imaginea fizică, unii dintre aceștia recurg la tot felul de metode pentru a slăbi, cu acordul părinților sau nu.Această tulburare alimentară, bulimia, este mai frecventă la fete decât la băieți și afectează adolescenții fizic și psihic într-un mod dramatic. De obicei, acești copii se ascund de părinți, de aceea sunt greu de descoperit, însă cu cât afecțiunea este descoperită mai devreme, cu atât copilul are șanse să se recupereze mai rapid.„Tinerii care suferă de bulimie se alimentează excesiv, după care își provoacă vomă, intenționat, pentru a nu asimila elementele nutritive din alimente, ca să nu se îngrașe. Acești copii au o stimă de sine căzută, au probleme nerezolvate, suferă, sunt neînțeleși de către părinții lor sau sunt marginalizați de către colegi. Ei trebuie ajutați de părinți să depășească această situație și trebuie cerut ajutorul unui medic specialist, pentru a fi verificată starea de sănătate”, explică dr. Doina Catrinoiu, medic specialist diabet și nutriție.Adolescenții cu această tulburare alimentară se simt vinovați, rușinați și le este frică. Aceștia ajung să consume laxative, diuretice, să își suprasolicite corpul prin sport excesiv și să acumuleze o serie de afecțiuni care le pot pune viața în pericol. Orice părinte care suspectează că unul dintre copii are o astfel de problemă, trebuie să se prezinte cu el, inițial, la medicul de familie, pentru îndrumare către un psiholog, psihiatru, nutriționist sau specialist în boli metabolice și nutriție. Cauzele care stau la baza acestei afecțiuni sunt psihologice. Copiii predispuși la astfel de tulburări alimentare sunt cei cu traume emoționale sau la care bulimia se găsește în istoricul familial.Simptomele severe ale afecțiunii apar abia atunci când boala este într-un stadiu foarte avansat. „Câteva dintre semnele bulimiei sunt: greutate foarte scăzută, în ciuda faptului că adolescentul mănâncă, uneori, cantități mari de alimente, crampe abdominale, vărsături frecvente (provocate), ciclu menstrual neregulat sau absența menstruației; stimă de sine scăzută; privitul obsesiv în oglindă, retenție urinară; depresie; tulburări de alimentație (refuză anumite alimente) etc. În urma prezentării la medic, copilului i se va face o serie de analize, pentru a determina daunele produse organismului”, mai spune specialistul.Bulimia se poate trata, dar trebuie să se intervină cât mai repede, iar copilul să coopereze. De regulă se face terapie, împreună cu familia și individuală, precum și o reabilitare nutrițională, însă fiecare caz este diferit, așa că se tratează diferit.Părinții pot influența foarte mult percepția copilului asupra imaginii de sine, așa că aceștia trebuie să fie foarte atenți cum li se adresează copiilor, pentru a le crea o atitudine pozitivă și o stimă de sine ridicată. Starea de sănătate, fizică și psihică, a copiilor este consolidată prin insuflarea unui stil de viață sănătos, a unei alimentații echilibrate, precum și a unei vieți active (practicarea unui sport).