Bronzul de solar dă dependenţă

Bronzul de solar dă dependență

Ştire online publicată Vineri, 23 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Bronzatul la solar poate deveni o dependență. Persoanele care merg frecvent la saloanele de bronzat au tendința de a deveni agitate și tolerante la razele ultraviolete. Practic, cabinele de bronzat dau o dependență asemănătoare celei înregistrate în cazul drogurilor și a alcoolului, arată un studiu american, citat de Mediafax. Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Universitatea Albany din New York, iar la studiu au participat 421 de studenți. Jumătate dintre aceștia mergeau la saloanele de bronzat de 23 de ori pe an. Rezultatele arată că 70% dintre subiecți prezentau semne de dependență de bronzarea artificială. „În ciuda eforturilor noastre de informare a publicului despre pericolele pentru sănătate asociate cu razele ultraviolete, artificiale sau naturale, se remarcă o creștere a numărului de tineri adulți care au recurs la bronzarea artificială”, susțin autorii studiului, publicat în revista Archives of Dermatology. Drept urmare, cercetătorii, pe baza datelor obținute, propun ca fiecare persoană care folosește cabinele de bronzat să completeze un chestionar ce conține întrebări referitoare la depresie și anxietate. Chestionarele completate ar urma să fie apoi trimise medicilor psihiatri.