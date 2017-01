Bomboanele şi prăjiturile, dăunătoare celor care nu suportă laptele

Bomboanele și prăjiturile, dăunătoare celor care nu suportă laptele

Intoleranța la lactoză este genetică, având o incidență mai mare la populația africană, asiatică și la cea din zona mediteraneană. În cazul în care îți lipsește lactaza din organism, enzimă produsă în intestine care are rolul de a ajuta la digestia zahărului din lapte, atunci devii intolerant la lactoză. Deficitul de lactază poate să apară de la naștere sau se poate instala pe parcursul vieții. Intoleranța la lactoză înseamnă că te simți rău după ce bei lapte sau mănânci brânză, înghețată sau orice altceva care conține lactoză. „Semnele și simptomele încep, de obicei, la 30 minute sau chiar și două ore după consumul alimentelor ce conțin lactoză. Persoanele simt greață crampe abdominale, balonare, gaze, diaree”, ne spune Dorin Roșca, medic nutriționist. Deficitul de lactază poate apărea prin absența congenitală - absență de la naștere - a lactazei, mutațiile genetice fiind respon-sabile de producerea ei. O altă formă a deficitului de lactază este deficitul secundar de lactază. Acest tip de deficiență este o consecință a bolilor care distrug învelișul intestinului subțire. Mulți adulți au un anumit grad de intoleranță la lactoză până la vârsta de 20 de ani. Copii născuți la 28 până la 32 de săptămâni de sarcină pot avea nivele reduse de lactază. Elimină din alimentație produsele lactate Pentru a identifica dacă, într-adevăr, suferi de intoleranță la lactoză, există mai multe metode care te pot ajuta. Cea mai cunoscută metodă de autodiagnosticare se numește dieta de eliminare și presupune eliminarea din alimentație a tuturor produselor lactate. În cazul în care starea de rău încetează înseamnă că ai identificat problema. O altă metodă, chiar mai simplă decât dieta de eliminare, este testul de provocare cu lapte. Testul presupune ca o persoană să nu consume lapte peste noapte și apoi, dimineața, să bea un pahar cu lapte. În următoarele trei-cinci ore, nu mai mănâncă nimic. La câteva ore de la consumarea laptelui ar trebui să apară simptomele. Dacă nu apar, atunci este foarte probabil ca intoleranța la lactoză să nu fie cauza simptomelor resimțite anterior. Testul hidrogenului expirat este cel mai precis pentru a depista dacă ai sau nu intoleranță la lactoză. Înainte de test trebuie nu trebuie să fumați. Testul este ușor de efectuat și are rezultate optime. Se bea un lichid care conține lactoză și se respiră într-un dispozitiv special, de mai multe ori, timp de câteva ore. Dacă nivelul de hidrogen din aerul expirat este mare ai putea avea intoleranță la lactoză. Testul nu se folosește la sugari și copii mici deoarece poate produce diaree severă. Atenție la deficitul de calciu! Limitarea cantității de produse lactate din dietă are cel mai important rol în modificarea stării de spirit. „Faptul că ești conștient că depinde numai de tine să îți controlezi alimentația este important, pentru că devii mai optimist și încrezător în forțele proprii”, afirmă specialistul. Produsele alimentare care pot conține lactoză sunt pâinea și alte produse de patiserie, cerealele procesate, cartofii instant, supele și băuturile, margarina, carnea preparată, sosurile pentru salate, bomboanele, amestecurile pentru cozonac, biscuiții și prăjiturile. Deficitul de calciu este frecvent printre persoanele cu intoleranță la lactoză pentru că alimentele evitate, adică laptele și produsele care conțin lapte, sunt cele mai bune surse de calciu și vitamina D. Eliminându-le din alimentație, elimini și vitaminele pe care le conțin. Astfel, este necesar ca persoanele care nu consumă lactate să-și suplimenteze dieta cu calciu. „Este o idee bună și să iei suplimente de vitamina D. Mănâncă sănătos, incluzând în alimentație produse cât mai diversificate și plimbă-te în aer liber cât mai mult, de două-trei ori pe săptămână”, concluzionează medicul.