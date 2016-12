Bolnavii de hepatita C, o nouă şansă la tratament!

Bolnavii de hepatita C, o nouă șansă la tratament!

Vești bune pentru pacienții care suferă de hepatita C, una dintre cele mai grave forme de boală! Tratamentul pentru pacienții cu infecție cronică cu virusul hepatitic C, inclusiv pentru cei cu ciroză compensată a ficatului vor putea beneficia de terapie modernă.Aprobarea tratamentului pentru hepatita C le oferă pacienților din Europa un nou tratament eficient care vindecă această boală gravă. Aprobarea vine după evaluarea prin procedură accelerată făcută de Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA), procedură destinată medicamentelor de interes major pentru sănătatea publică. Aproximativ 9 milioane de persoane din Europa sunt infectate cu hepatita C cronică, cea mai importantă cauză a cancerului hepatic și a transplantului hepatic. Hepatita C este o boală complexă, cu multiple genotipuri și categorii speciale de populație care trebuie luate în considerare la determinarea trata-mentului adecvat pentru fiecare pacient în parte.Vindecarea hepatitei C este un lucru complex, deoarece virusul determină mutații și are o replicare foarte rapidă. Acesta este primul tratament aprobat care conține trei mecanisme distincte de acțiune antivirală și profile de rezistență care nu se suprapun, pentru a ataca virusul hepatitic C.