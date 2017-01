Bolnavii cu insuficienţă renală pot face dializă, din nou, la Spitalul Judeţean

Bolnavii cu insuficiență renală pot face dializă, din nou, la Spitalul Județean

Compartimentul de Dializă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și-a reluat activitatea, după doi ani de pauză. Saloanele unității au fost renovate și dotate cu 12 aparate de dializă moderne. Numărul constănțenilor diagnosticați cu insuficiență renală care au nevoie de dializă este în creștere, relevă statisticile centralizate la nivelul unităților sanitare din județ. Astfel, potrivit dr. Liliana Tuță, director medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, la nivelul județului sunt peste 500 de bolnavi cu insuficiență renală. Boala reprezintă o scădere bruscă a funcției renale, ce are drept consecință acumularea compușilor toxici în organism. Dializa prelungește speranța de viață În astfel de condiții, supraviețuirea este posibilă doar cu ajutorul aparatelor de dializă, care substituie funcția renală. „Dializa prelungește speranța de viață cu 10-15 ani”, a mai arătat specialistul. Din totalul bolnavilor cu insuficiență renală din Constanța, aproape jumătate urmează procedurile de hemodializă, iar alții sunt trecuți pe lista de așteptare. Compartimentul de Dializă al SCJU Constanța, închis în urmă cu doi ani în vederea reabilitării, a fost redeschis, în prezent fiind dotat cu aparatură modernă, adusă din Germania. Inaugurarea a avut loc în cursul zilei de ieri, în prezența autorităților județene și a responsabililor sănătății constănțene. „Secția a fost dotată cu aparatură de hemo-dializă, de osmoză, de climatizare, în valoare de aproximativ 250.000 de euro”, a arătat Dan Nicula, reprezentantul firmei Fresenius, care a acordat aparatura spre folosință spitalului. Potrivit reprezentanților instituției, per total, amenajarea și dotarea compartimentului a costat 3,5 milioane de lei. 36 de constănțeni au suferit transplant de rinichi Dializa presupune, după cum a arătat dr. Bogdan Câmpineanu, șeful compartimentului, cuplarea pacientului la un aparat sofisticat, prin care sângele este detoxificat, după care este reintrodus în organism. Bolnavii au nevoie de ședințe de dializă de două sau trei ori pe săptămână, iar procedurile durează aproximativ patru ore. Transportul înspre și dinspre spital este asigurat, deocamdată, cu mașinile unității sanitare, dar pe viitor se are în vedere încheierea unui contract cu o firmă de transport bolnavi neasistați. Reprezen-tanții spitalului au arătat că, la ora actuală, fac dializă în Spitalul Județean 22 de pacienți, iar alți 25 de pacienți sunt pe lista de așteptare. Mai mult, săptămânal, ajung la spital câte doi sau trei noi pacienți care descoperă că au insuficiență renală cronică în stadiul terminal și au nevoie de hemodializă. Pe de altă parte, precizăm că în județul Constanța mai există două centre private unde se efectuează hemodializă - unul în municipiul Constanța, unde sunt înscriși aproximativ 170 de pacienți și altul în Mangalia, care are 22 de bolnavi înregistrați. O parte dintre bolnavi au șanse, dacă tratamentul va da roade, să fie apți din punct de vedere medical pentru a fi supuși unui transplant de rinichi. În ultimii ani, potrivit dr. Liliana Tuță, 36 de constănțeni au suferit transplant de rinichi, iar patru de ficat. Simptomele insuficienței renale cronice Principalele afecțiuni care pot duce la insuficiență renală cronică sunt diabetul zaharat sau nefropatiile vasculare - boli cronice, cu o evoluție de lungă durată, care duc la o afectare progresivă a rinichilor. Drept pentru care, atrag atenția medicii, insuficiența renală cronică ar putea fi prevenită dacă bolnavii s-ar prezenta, periodic, la consultații medicale. Simptomele sunt umflarea picioarelor, producția mică de urină sau lipsa ei, senzația de sete și gură uscată, tahicardia, senzația de amețeală când pacientul stă în picioare, lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, anxietate, somnolență și chiar dureri pe una din părți, sub cutia toracică și până la nivelul taliei.