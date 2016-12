Bolnavii cu cancer gastric cer dreptul la medicamente compensate

A fost elaborată o petiție către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru aprobarea decontării medicamentului Herceptin pentru cancerul gastric.Solicităm Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să deconteze medicamentul Herceptin pentru cancerul gastric.Ana Daniel a făcut zeci de apeluri disperate către toate instituțiile statului, pentru ca medicamentul de care are nevoie pentru a-și trata cancerul gastric să intre pe lista celor compensate. Daniel suferă de cancer gastric, iar tratamentul, așa cum reiese din scrisoarea medicală, depinde de un medicament numit Herceptin. Din păcate, acest medicament este decontat în România doar pentru cancerul de sân.Herceptin acționează țintit asupra receptorilor HER 2, fiind de neînlocuit în schema de tratament de care are nevoie Daniel.În România însă, "Herceptin" nu este decontat decât pentru cancerul de sân cu receptorul HER2, iar costurile acestui medicament sunt foarte greu de suportat. Cu toate că admite întru totul eficiența medicamentului "Herceptin" în tratamentul cancerului gastric HER 2, Casa Națională de Asigurări de Sănătate i-a răspuns lui Daniel că acest medicament "nu a întrunit punctajul" pentru a fi inclus în lista compensatelor. În schimb, pacientului i s-au oferit alte medicamente mai ieftine, a căror eficiență este egală cu zero.Și Agenția Națională a Medicamentului recomanda "Herceptin" ca medicament DE NEINLOCUIT în tratamentul cancerului gastric HER 2 pozitiv, așa cum reiese dintr-un raport de evaluare a tehnologiilor medicale realizat în 2014. Acest apel nu are scopul de a ajuta un singur pacient, ci pe toți pacienții care sunt sau vor fi în această situație.