BOLNAV MÂNCAT DE VIERMI, de VIU. Medicul Camelia Roiu, insultată şi ameninţată

BOLNAV MÂNCAT DE VIERMI, de VIU. Medicul Camelia Roiu, insultată și amenințată

Medicul Camelia Roiu, care a filmat pacientul ce avea plăgi cu viermi de la Spitalul de Arși, cere să i se facă dreptate, deoarece este cercetată pentru că a făcut public cazul. În acest sens a fost inițiată o petiție semnată deja de mii de persoane, pentru a susține protejarea medicului care a avut curaj să vorbească, în ciuda sistemului.Petiția: „Cerem protejarea Dr. Camelia RoiuDoamna doctor Camelia Roiu, cea care a oferit presei imaginile șocante de la Spitalul de Arși din Capitală, în care rănile unui pacient, decedat ulterior, erau pline de viermi are acum nevoie de ajutorul nostru!După dezvăluirile făcute, Camelia Roiu a declarat că a fost convocată în două comisii de disciplină, este împiedicată să își facă meseria, a fost insultată de un șef, a fost amenințată, iar chirurgii cu care lucrează au fost somați să nu mai lucreze cu aceasta.În încheierea unei postări recente de pe Facebook, doamna doctor Camelia Roiu îi transmitea Ministrului Sănătății: e păcat că nu ne-ați protejat, pe toți cei care am spus adevărul despre sistem. Suntem atât de puțini și atât de singuri. Eu m-am simțit sacrificată, exact ca în fața unui pluton de execuție. Am trăit o săptămână în iad. M-am întrebat dacă o să mai fiu sau nu, dacă o să mai fac medicină sau nu, dacă o să mai rămân în țară sau nu… Încă mă mai întreb…(…) Domnule ministru, ați avut o șansă istorică pe care tocmai ați ratat-o! Sau poate că încă nu…”.Există în România Legea Avertizorilor de Integritate (Legea 571/2004), lege care oferă protecție persoanelor care au sesizat încălcări ale legii în instituțiile publice.Neprotejarea persoanelor care sesizează încălcări ale legii transmite un mesaj clar: și anume că în România, dacă sesizezi nereguli, vei avea consecințe de suportat.Protejarea acestor persoane este esențială în combaterea corupției din România!În concluzie, CEREM AUTORITĂȚILOR PROTEJAREA DOAMNEI DOCTOR CAMELIA ROIU, PRECUM ȘI PROTEJAREA TUTUROR PERSOANELOR CARE SE REGĂSESC ÎN SITUAȚIA ACESTEIA.