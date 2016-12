Bolnav de cancer, operat laparoscopic de chirurgii constănţeni

Bolnav de cancer, operat laparoscopic de chirurgii constănțeni

Un pacient de 73 de ani a fost salvat de chirurgii constănțeni, după ce a fost operat de o tumoră de rect. Pacientul a ajuns la spital în stare foarte gravă și a fost băgat imediat în sala de operație. Metoda folosită de medici este laparoscopică și a putut fi utilizată fără probleme de medici.Prof. dr. Octavian Dumitru Unc a declarat că metoda este una modernă și extrem de folositoare: „Chirurgia laparoscopică este un element de siguranță, de confort, calitate și rapiditate pentru pacient. Asta înseamnă că se poate interveni în cazurile cele mai complexe, în timp util”. Pacientul cu care am vorbit, Ștefan Zaman, a declarat că medicii au făcut un gest nesperat pentru el: „Am ajuns într-o stare foarte gravă la spital. După o perioadă în care am zăcut la pat și mi-a fost atât de rău, nu am crezut că mai scap. Sunt foarte mulțumit de ceea ce au făcut doctorii! Am 73 de ani și mă gândeam că nu mai am șanse”.