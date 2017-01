Maxima zilei: „Timpul este cel mai bun vindecător. Dar e cea mai proastă cosmeticiană.“ - (Woody Allen)

Bolile ochiului

Fie că ai dobândit o problemă de vedere, fie că este ereditară, miopia, hipermetropia, astigmatismul și presbiopia sunt vicii de refracție care se corectează cu lentile sferice, divergente, biconcave sau cilindrice. Netratate, se pot agrava și pot duce la pierderea vederii. În cazul hipermotropiei, imaginea nu se formează exact pe retină. Pacientul acuză că are vederea încețoșată, că nu vede de aproape. „Ochiul este mai scurt, iar imaginea se formează în spatele retinei”, a explicat dr. Cătălina Leafu Popa, medic primar oftalmolog. Hipermetropia se corectează cu lentile sferice convergente cu plus, pacientul putând opta și pentru folosirea lentilelor de contact. Miopia este una dintre cauzele cele mai frecvente de vedere, obiectele aflate la distanță fiind neclare pentru miop. „La miopie, imaginea se formează înaintea retinei”, ne-a spus oftalmologul. Este cel mai comun defect de refracție și, de cele mai multe ori, afecțiunea este ereditară. „Ochiul este mai lung în axa anteroposterior și se corectează cu lentile divergente sau biconcave cu minus”, a explicat oftalmologul. Miopii își pot corecta vederea fie cu ochelari de vedere, fie cu lentile de contact sau prin intervenție chirurgicală. Astigmatismul deformează corneea, care, în loc să fie ca o calotă de fotbal, este ca o minge de rugby. Potrivit specialistului, „Astigmatismul este un defect mai special, care are nevoie de lentile cilindrice pentru a fi corectat”. Imaginea se formează în focare diferite, fie înainte, fie pe retină. Astigmatismul poate fi miopic, hipermetropic sau mixt și, la fel ca și miopia, poate fi ereditar, însă poate fi cauzat și de leziuni oculare. Pentru a fi corectat, astigmatismul se corectează cu lentile cu plus și cu minus în aceeași lentilă corectoare sau de contact. Presbiopia apare după vârsta de 40-45 de ani. „Cristalinul îmbătrânește, iar pacientul are nevoie de ochelari numai de apropiere”, ne-a spus dr. Cătălina Leafu Popa. Persoanele care suferă de presbiopie au nevoie numai de lentile cu plus. Medicul atrage atenția că un control oftalmologic este important pentru a preveni, descoperi și corecta defectele de vedere, pentru a nu se ajunge la pierderea vederii. După vârsta de 40-45 de ani, consultul oftalmologic este obligatoriu.